Avviso Pubblico per modalità di accesso ai contributi dei Carnevali Storici

Premesso che:

– con Decreto Ministeriale n. 332 del 27/07/2017 sono stati definiti i “CRITERI E MODALITA’ PER L’EROGAZIONE, L’ANTICIPAZIONE E LA LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLO SPETTACOLO DAL VIVO, A VALERE SUL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DI CUI ALLA LEGGE 30 APRILE 1985, N. 163”, AI SENSI DELL’ARTICOLO 9, COMMA l, DEL DECRETO-LEGGE 8 AGOSTO 2013, N. 91, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 OTTOBRE 2013, N. 112;

– con Decreto della Direzione Generale Turismo Rep. n. 1256 del 31 luglio 2018, sono stati disciplinati i criteri e le modalità di accesso ai contributi triennali 2018-2020 per il sostegno dei Carnevali Storici, al fine di “valorizzare la funzione svolta dai carnevali storici per la conservazione e la trasmissione delle tradizioni storiche e popolari in relazione alla promozione dei territori” ed in coerenza con quanto previsto dall’articolo l, comma 329, legge n. 205, del 27 dicembre 2017 e, contestualmente, sono state fornite le modalità applicative del predetto decreto;

– con Decreto ministeriale del 17 maggio 2018 sono state apportate “Modifiche e integrazioni al decreto 27 luglio 2017, recante: «Criteri e modalita’ per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163». (18A04404) (GU Serie Generale n.147 del 27-06-2018);

– con DM del 31 dicembre 2020 sono stati stabiliti i criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo richiamato per l’anno 2021, ai sensi dell’articolo 183, comma 5 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e modifiche all’articolo 44 del decreto ministeriale 27 luglio 2017”

Accertato che questo Ente è in possesso dei requisiti per la partecipazione al Bando di che trattasi in quanto già beneficiario di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, per gli stessi ambiti e settori individuati dal D.M. 27 luglio 2017 n. 332 e ss.mm.ii.

Oggetto dell’Avviso

In esecuzione della deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri della Giunta comunale n. 34 del 11/03/2021, con il presente Avviso Pubblico il Comune di Manfredonia intende acquisire specifiche progettualità al fine di poter procedere alla valutazione di un progetto da candidare al Bando del Ministero dei beni e delle attività culturali per l’ammissione ai contributi anno 2021 per il sostegno dei Carnevali Storici.

Destinatari

Possono partecipare al presente Avviso Pubblico le Associazioni, senza scopo di lucro che abbiano nel proprio oggetto sociale attività di promozione culturale e delle tradizioni, operanti nel territorio.

Proposta progettuale ammissibile

I progetti dovranno essere redatti in conformità con gli obiettivi, le finalità e gli indici di valutazione qualitativa individuati dai decreti richiamati in premessa;

Dovranno prevedere esclusivamente attività compatibili con le prescrizioni di legge e gli ulteriori vincoli di prudenza dettati dall’emergenza sanitaria da COVID-19.

Ogni soggetto proponente può presentare una sola proposta.

La presentazione delle proposte progettuali di per sé non costituisce alcun obbligo per questo Ente.

Documentazione da presentare

I soggetti interessati al presente Avviso dovranno presentare un’apposita richiesta firmata dal legale rappresentante che dovrà contenere in allegato, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

1. Atto costitutivo e statuto dell’Associazione;

2. Curriculum dell’Associazione richiedente che evidenzi in particolare gli interventi progettuali e gestionali precedentemente realizzati relativi agli ambiti di intervento oggetto del presente Avviso;

3. Proposta progettuale redatta in conformità al Bando ministeriale come innanzi precisato;

4. Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa, ai sensi e per gli effetti degli art. 46, 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal rappresentante legale del soggetto richiedente, in carta semplice e corredata da copia fotostatica non autenticata del documento di identità attestante:

a) di non trovarsi in condizioni di incapacità a trattare con la P.A., di essere in regola con la normativa vigente in materia di antimafia, e la non sottoposizione a procedimenti penali e misure preventive;

b) di impegnarsi a comunicare tempestivamente al soggetto proponente qualsiasi variazione della compagine sociale e/o del personale da impiegare nell’attività;

Modalità e termini per la presentazione della domanda

La richiesta di partecipazione alla selezione, sottoscritta dal Legale Rappresentante, corredata dalla documentazione necessaria, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 19 marzo 2021 all’indirizzo pec: protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it con il seguente oggetto: AVVISO PUBBLICO – CARNEVALI STORICI.

Criteri di valutazione dei progetti

La selezione dei progetti sarà effettuata , a insindacabile giudizio di questo Ente, secondo i seguenti criteri:

I sostenibilità finanziaria e organizzativa

II grado di coinvolgimento di scuole e associazioni

III capacità concrete del progetto di creare ricadute per le attività economiche della città

IV capacità di found raising

V valorizzazione delle tradizioni e cultura popolare

VI livello artistico e/o professionale della proposta

Questo Ente si riserva la facoltà di procedere anche in presenza di una sola istanza ammissibile.

Tutela della privacy

Le informazioni ed i dati forniti in sede di partecipazione alla presente procedura pubblica saranno trattati esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali il Comune e saranno trattate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

Per tutte le informazioni utili e i chiarimenti, è possibile rivolgersi all’Ufficio Cultura, dal lunedì al venerdì ore 9.00/12.30 al numero di telefono 0884 519710 oppure al seguente i ndirizzo email: ufficiocultura@ comune. manfredonia. fg. i t.

Manfredonia, 12 marzo 2021

IL DIRIGENTE

f.to dott.ssa Maria Sipontina CIUFFREDA