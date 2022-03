Avviso pubblico per la prova selettiva riservata per la verifica della idoneità per l’assunzione a tempo indeterminato degli LSU

AVVISO PUBBLICO PER LA PROVA SELETTIVA RISERVATA PER LA VERIFICA DELLA IDONEITA’ PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PART TIME N. 12 ORE DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI DI CUI ALL’ARTICOLO 2, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 FEBBRAIO 2000, N. 81 OGGETTO DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI RECANTE RIPARTO DELLE RISORSE DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 1156, LETTERA G -BIS) DELLA LEGGE N. 296/2006 E ART. 1 COMMA 26 BIS DEL D.L. 228/2021 CONVERTITO IN L. 15/2022.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO “GESTIONE DELLE RISORSE UMANE”

Premesso che la Commissione per l’attuazione del progetto RIPAM ha approvato l’Avviso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 oggetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante riparto delle risorse di cui all’articolo 1, comma 1156, lettera g -bis) della legge n. 296/2006 (articolo 1, comma 497, della legge n. 160 del 2019);

Atteso che tale avviso prevede che:

la procedura selettiva, svolta dalle amministrazioni del comma 1 secondo le modalità previste dal presente avviso, è riservata ai lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 utilizzati dall’amministrazione che adotta l’avviso pubblico di selezione che hanno la professionalità richiesta, in relazione all’esperienza effettivamente maturata;

le amministrazioni di cui al comma 1 adottano avvisi pubblici di selezione da concludere tempestivamente con le relative assunzioni a tempo indeterminato, anche ai fini dell’articolo articolo 1, comma 495, della legge 160 del 2019, con l’indicazione dei requisiti descritti all’art. 1, comma 3 dell’avviso;

per il reclutamento delle qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo la selezione sarà espletata in base alla procedura che si articola attraverso le seguenti fasi:

prova di idoneità consistente nello svolgimento di una prova pratica attitudinale, mediante colloquio, volta ad accertare l’idoneità dei candidati a svolgere le mansioni del profilo professionale di inquadramento. La prova tenderà ad accertare esclusivamente l’idoneità del candidato a svolgere le relative mansioni e non comporterà valutazione comparativa;

la commissione esaminatrice redigerà l’elenco con l’indicazione dell’idoneità o della non idoneità;

i primi classificati nell’ambito dell’elenco in numero pari ai posti disponibili saranno nominati vincitori e assunti a tempo indeterminato, secondo quanto previsto nell’avviso pubblico adottato dall’amministrazione interessata;

Vista la determinazione n. 1637 del 21.12.2020 che ha approvato l’avviso di selezione per n. 15 posti, come da delibera 167/2020 della Commissione Straordinaria con I poteri della Giunta Comunale;

Vista la determinazione n. 462 del 22.04.2021 di approvazione della procedura di selezione ed elenco degli idonei ed elenco dei lavoratori da stabilizzare;

Visto l’art. 1 comma 26 bis del D.L. 30.12.2021, n. 228, convertito in L.25.02.2022, n. 15 il quale ha previsto che il termine, già fissato per il 31.07.2021, per la conclusione delle procedure per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, viene spostato al 31.03.2022, con la proroga anche della facoltà di assunzione in soprannumero rispetto alla dotazione organica, esonero dai vincoli assunzionali e partecipazione finanziaria statale di € 9.296,22 per ogni assunzione a tempo indeterminato;

Rilevato che tali assunzioni sono effettuate in soprannumero alla dotazione organica, al di fuori dei vincoli assunzionali previsti per le altre assunzioni ordinarie e non incidono sulla spesa per il personale a carico del comune, ma trovano copertura esclusivamente nelle risorse finanziarie extra comunali assegnate a tale scopo e che, pertanto, comportano soltanto assunzioni soprannumerarie alla dotazione organica con limitazione ad un impiego orario conforme e corrispondente all’ammontare del contributo finanziario concesso, di n. 12 ore settimanali e correlato alla intera vita lavorativa del soggetto interessato dalla stabilizzazione in questione;

Vista la deliberazione n. 37 del 04.03.2022 della Giunta Comunale che ha disposto di:

– avviare nuovo procedimento di stabilizzazione, riservato ai 115 lavoratori socialmente utili in servizio presso il Comune di Manfredonia, non già oggetto della precedente procedura di stabilizzazione, secondo la relativa graduatoria regionale, assegnataria del contributo di € 139.443,30 nel rispetto dell’avviso pubblico della Commissione per l’attuazione del progetto RIPAM per l’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 oggetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante riparto delle risorse di cui all’articolo 1, comma 1156, lettera g -bis ) della legge n. 296/2006 (articolo 1, comma 497, della legge n. 160 del 2019), precisando che tale procedura selettiva concerne i lavoratori non già dichiarati idonei nella precedente analoga selezione di cui all’avviso del dicembre 2020, seppur non compresi nei 15 coperti dal citato contributo ministeriale;

– dare atto che il presente processo di stabilizzazione comprende l’intera platea di lavoratori socialmente utili in servizio presso il Comune di Manfredonia (n. 115 unità) e concerne il procedimento per la assunzione di n. 115 lavoratori socialmente utili quali dipendenti comunali, in sovrannumero, a tempo indeterminato, a part time per 12 ore settimanali, posti Cat. B1, n. 52 posti profilo professionale “addetto amministrativo”, come lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di atti, anche in via telematica, alla gestione della posta in arrivo e in partenza. Collabora, inoltre, alla gestione degli archivi e degli schedari ed all’organizzazione di viaggi e riunione attività similari, e n. 63 posti profilo professionale “operaio” come lavoratore che possiede buone conoscenze ed un discreto grado di esperienza diretta nelle mansioni che hanno contenuto di tipo operativo, con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi, con discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili. Ha relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne di tipo indiretto e formale mentre quelle con l’utenza sono di natura diretta. Provvede all’esecuzione di operazioni tecnico-manuali di tipo specialistico quali installazione, montaggio, controllo, riparazione ed utilizzo di apparecchiature, attrezzature, arredi, automezzi ed impianti, messa a dimora del verde pubblico, manutenzione ordinaria degli stessi, conduzione di motomezzi, automezzi e macchine operatrici per il trasporto di materiali e/o persone. Possono essere richieste specifiche abilitazioni o patenti”.

–Dare atto che, essendo il Comune di Manfredonia in Piano di Riequilibrio, le assunzioni di cui al punto precedente sono condizionate dall’ottenimento della autorizzazione della Commissione Ministeriale di cui all’art. 259, comma 7 del D.Lgs. 267/2000 (COSFEL) secondo le relative determinazioni;

-Dare atto che, in ogni caso, tali stabilizzazioni sono ammesse a condizione che i soggetti interessati siano in possesso dei requisiti per l’acquisizione dello status di dipendente pubblico ed abbiano superato apposita prova selettiva di idoneità e che al riguardo si rende necessario effettuare urgente nuova procedura per la verifica di idoneità di tutti i lavoratori socialmente utili, non già risultati idonei nella precedente tornata di cui all’avviso di selezione del dicembre 2020 risultati nel numero di 30 idonei;

Dato atto che con determinazione n. 243 del 07.03.2022 è stato approvato lo schema del presente avviso pubblico;

Richiamata la deliberazione della Commissione straordinaria, adottata con i poteri della giunta comunale, n. 167 del 24/11/2020, con la quale ha espresso i seguenti indirizzi finalizzati alla ricognizione sul portale “mobilita.gov.it” dei posti disponibili per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 15 lavoratori socialmente utili di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, giusta nota del 17/11/2020 a firma del Capo Dipartimento alle PA, pubblicata sul sito internet del Dipartimento della Funzione pubblica:

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. 75/2017;

Visto l’articolo 1, commi 446 e ss., della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;

Visto l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, recante «Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell’articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144»;

Visto il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del comparto funzioni locali;

Visto il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

RENDE NOTO

Art. 1

(Indizione della procedura e riserva dei posti)

È indetta una procedura concorsuale riservata alla platea degli LSU in carico presso questo Ente, per verifica idoneità, ai fini della copertura a tempo parziale (12 ore settimanali) ed indeterminato di n. 85 posti di cat. B di cui n. 22 posti con profilo professionale di “addetto amministrativo” equivalente a “lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di atti anche in via telematica, alla gestione della posta in arrivo e in partenza. Collabora, inoltre, alla gestione degli archivi e degli schedari ed all’organizzazione di viaggi e riunioni e attività simili e n. 63 posti con profilo professionale di “operaio” come lavoratore che possiede buone conoscenze ed un discreto grado di esperienza diretta nelle mansioni che hanno contenuto di tipo operativo, con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi, con discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili. Ha relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne di tipo indiretto e formale mentre quelle con l’utenza sono di natura diretta. Provvede all’esecuzione di operazioni tecnico-manuali di tipo specialistico quali installazione, montaggio, controllo, riparazione ed utilizzo di apparecchiature, attrezzature, arredi, automezzi ed impianti, messa a dimora del verde pubblico, manutenzione ordinaria degli stessi, conduzione di motomezzi, automezzi e macchine operatrici per il trasporto di materiali e/o persone. Possono essere richieste specifiche abilitazioni o patenti”.

I posti per i quali si effettua la presente selezione di idoneità(n. 85) sono riservati alla stabilizzazione di personale, del bacino ex LSU di cui all’articolo 2 comma 1° del D. Lgs 28.02.200, n. 81 utilizzati dal Comune di Manfredonia, ad integrazione dei 15 posti già autorizzati dal Ministero Funzione Pubblica con precedenti atti di cui in premessa ed al netto degli ulteriori n. 15 idonei di cui alla determinazione n. 462 del 22 aprile 2021, rettificata con determinazione n. 508 del 12.05.2021. La procedura è espletata con urgenza in relazione ai termini previsti ed imposti dalla Legge citata e dall’avviso di cui innanzi ed è comunque sottoposta alla autorizzazione del Ministero dell’Interno (COSFEL) in relazione a quanto previsto all’art. 259, co. 7 del TUEL, oltre che alla effettiva nuova autorizzazione del Dipartimento Funzione Pubblica ed assegnazione delle relative risorse finanziarie, integrative di quanto già concesso per le prime 15 unità di cui alla precedente autorizzazione.

Art. 2

(Requisiti per l’ammissione)

Per l’ammissione alla procedura concorsuale è richiesto il possesso dei requisiti seguenti:

REQUISITI GENERALI:

a) cittadinanza italiana, ovvero appartenenza a uno degli Stati membri dell’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174; b) godimento dei diritti politici; c) aver compiuto l’età di 18 anni; d) essere idonei fisicamente all’impiego. L’amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori delle procedure selettive, in base alla normativa vigente; e) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per persistente insufficiente rendimento, né essere decaduto dall’impiego medesimo per averlo conseguito mediante la produzione di atti falsi o viziati da invalidità non sanabile; f) non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli Enti Locali. g) titolo di studio: scuola dell’obbligo;

REQUISITI SPECIALI

a) appartenere al bacino LSU della Regione Puglia, in carico al Comune di Manfredonia; b) di essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal comma 2 del presente articolo, dall’articolo 1, comma 446, lettera a) della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dalla disciplina normativa in materia di accesso al pubblico impiego, fermo restando quanto previsto dall’articolo 247, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; Tutti i requisiti sopraelencati debbono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando. Per difetto dei requisiti può essere disposta, in qualsiasi momento, l’esclusione dalla selezione con atto motivato.

Art. 3

(Domanda: termini e modalità di presentazione)

La domanda di partecipazione alla selezione va presentata entro sette giorni dalla pubblicazione del presente avviso e pertanto entro il 14.03.2022; Il mancato rispetto del termine sopra indicato comporta l’inammissibilità della domanda.

3.L’Amministrazione non è responsabile in caso di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando ciò sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal candidato circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito rispetto a quello indicato nella domanda e anche da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta esclusivamente utilizzando l’apposita modulistica disponibile sul sito Internet del Comune di Manfredonia all’indirizzo: https://www.comune.manfredonia.fg.it, ovvero presso l’Ufficio Personale del Comune stesso;

Non sono considerate valide le domande inviate con modalità diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto prescritto nel bando di concorso.

Sulla Home Page, é presente la sezione “Bandi di concorso”.

Art. 4

(Domanda di partecipazione alla selezione: contenuto)

Ai sensi delle norme del regolamento per la disciplina dei concorsi vigente nel Comune, nella domanda i concorrenti sono tenuti a dichiarare: cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza ed eventuale recapito – se diverso dalla residenza – ovvero l’indirizzo di posta elettronica certificata, al fine del recapito delle comunicazioni; il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; di essere fisicamente idonei a svolgere le mansioni proprie del profilo professionale previsto per il posto da ricoprire; il possesso dei diritti civili e politici; il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle stesse; le eventuali condanne penali riportate che — salvo riabilitazione — possono impedire l’instaurarsi e/o il mantenimento del rapporto di lavoro e gli eventuali procedimenti penali in corso. In caso negativo dovrà essere dichiarata l’inesistenza di condanne o procedimenti penali; di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o dichiarato decaduto da altro impiego statale e di non aver riportato, nel biennio antecedente la pubblicazione del presente avviso, l’irrogazione della sanzione disciplinare più grave della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per 10 giorni; di essere in possesso del titolo di studio previsto specificando la data di conseguimento e l’Istituto scolastico; appartenere al bacino LSU della Regione Puglia con iscrizione nella graduatoria regionale di cui alla D.G.R. n. 1246/2017- Approvazione Elenco Regionale per la stabilizzazione dei lavoratori LSU di cui all’art.4 comma 8 della legge n. 125/2013 e in carico al Comune di Manfredonia; di essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal comma 2 del presente articolo, dall’articolo 1, comma 446, lettera a) della legge 30 dicembre 2018, n. 145; l’accettazione di tutte le clausole del bando e delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia; di prestare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, il proprio consenso al trattamento dei dati personali, prendendo atto altresì che ciò avverrà mediante strumenti informatici e telematici con logiche strettamente correlate alla finalità della procedura. La domanda, redatta secondo quanto prescritto, deve essere firmata dal concorrente quale requisito essenziale di ammissibilità. Alla domanda dovrà allegarsi copia di un valido documento di identità. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La relativa documentazione dovrà essere prodotta al momento dell’eventuale assunzione.

Art. 5

(Commissione selezionatrice)

La/e Commissione/i selezionatrice è composta in conformità alle disposizioni del vigente regolamento per la disciplina dei concorsi da personale esterno e/o interno.

Art. 6

(Cause di esclusione)

Costituiscono cause di esclusione dalla selezione: a) la presentazione della domanda oltre il termine stabilito; b) la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 3. L’esclusione è comunicata immediatamente al candidato, anche a mezzo P.E.C. qualora ne abbia indicato i riferimenti nella domanda, con l’indicazione dei motivi che l’hanno determinata.

Art. 7

(Procedure selettiva)

La procedura concorsuale consisterà in una prova pratica attitudinale, mediante colloquio, volta ad accertare l’idoneità dei candidati a svolgere le mansioni del profilo professionale di inquadramento. La prova tenderà ad accertare esclusivamente l’idoneità del candidato a svolgere le relative mansioni e non comporterà valutazione comparativa. La prova di idoneità si terrà tre giorni lavorativi dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande e pertanto il giorno 17.03.2022, salvo comunicazione di spostamento ad altra data successiva comunicata mediante pubblicazione dell’avviso nella sezione “Bandi di concorso ” del sito internet comunale e costituirà notifica a tutti gli effetti. Nei giorni fissati per la prova, ed immediatamente prima del suo svolgimento, la commissione stabilisce le modalità ed i contenuti che devono comportare uguale impegno tecnico per tutti i concorrenti. Alla prova di idoneità potranno essere ammessi tutti coloro che avranno presentato la relativa istanza, anche se non risulti completata la verifica relativa al possesso dei requisiti richiesti, anche ai fini della successiva eventuale assunzione. La commissione esaminatrice redige l’elenco con l’indicazione dell’idoneità o della non idoneità provvedendo a trasmettere la relativa documentazione al Servizio competente per l’approvazione della procedura.

Art. 8

(Idonei della selezione)

Il Dirigente del Servizio gestione risorse umane provvederà ad approvare l’esito della selezione e a nominare vincitori, in quanto idonei nell’ambito dell’elenco in numero pari ai posti disponibili, sulla base della autorizzazione ministeriale ottenuta. L’ordine di priorità degli idonei, per quanto eventualmente necessario, è stabilito facendo riferimento all’elenco regionale per la stabilizzazione dei Lavoratori LSU/LPU di cui al art. 4 comma 8 della Legge n. 125/2013. Il provvedimento sarà pubblicato all’albo online del Comune di Manfredonia. La pubblicazione all’Albo online del Comune ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Art. 9

(Contratto individuale di lavoro)

1 L’assunzione è subordinata e condizionata al completamento del processo di stabilizzazione, alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all’art.155 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (COSFEL), nonché all’effettiva ammissione al contributo strutturale e permanente di € 9.296,22, pro capite, di cui all’articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed al possesso di tutti i requisiti richiesti per poter assumere lo status di pubblico dipendente.

Accertato il possesso dei requisiti richiesti e l’insussistenza di cause ostative, si procederà all’instaurazione del rapporto di lavoro con i vincitori mediante la stipula del contratto individuale, a tempo indeterminato, costituito in forma scritta, secondo quanto stabilito dalla normativa e dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti. Il candidato nominato vincitore, se non si presenta per la data fissata per la stipula del contratto di lavoro, senza giustificato motivo, decade dalla nomina. Il contratto è a tempo indeterminato e tempo parziale, a 12 ore settimanali. Le assunzioni saranno disposte, compatibilmente con quanto consentito dalla legislazione vigente al momento della adozione dei relativi atti. Il Comune si riserva di sottoporre a visita medica successiva i vincitori per l’accertamento dei necessari requisiti fisici alle mansioni da svolgere. Questa sarà effettuata dal medico competente ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. e-bis del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.. L’esito negativo della visita comporterà l’annullamento della nomina senza riconoscimento di alcun indennizzo all’interessato. La mancata presentazione alla visita sarà considerata come rinuncia. L’accertamento di dichiarazioni mendaci, produzione di atti falsi o comunque non corrispondenti a verità – oltre alla risoluzione del rapporto di lavoro, e fatte salve tutte le altre iniziative di legge – determinerà la cancellazione dalla graduatoria.

Art. 10

(Trattamento Economico)

Il trattamento economico è quello fissato dal vigente contratto nazionale di lavoro dei dipendenti del comparto Funzioni Locali per la categoria B/1. Alla retribuzione iniziale si somma: La tredicesima mensilità; Il trattamento accessorio eventuale;

Art. 11

(Periodo di prova e permanenza)

Il periodo di prova è regolamentato dal CCNL 21/5/2018. I vincitori di procedura assuntiva, fatta salva diversa determinazione dell’Ente, prima di poter formulare istanza di mobilità permangono alle dipendenze dell’Ente per un periodo non inferiore a cinque anni.

Art. 12

(Proroga, riapertura termini e revoca della procedura)

L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini della procedura selettiva a seguito di norma statale sopravvenuta. In tal caso restano valide le domande presentate in precedenza. Parimenti, per motivate ragioni, l’Amministrazione può revocare la procedura. Specificatamente l’Amministrazione si riserva di non procedere alla copertura dei posti, o limitarne il numero o di interrompere il procedimento nel caso di sopravvenienti disposizioni normative o interpretative in contrasto con la presente procedura, ivi compresa la mancata assegnazione/erogazione delle risorse finanziarie per la stabilizzazione che fanno interamente carico allo Stato.

Art. 13

(Informativa ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE n. 679/2016)

In relazione ai dati raccolti in ambito al presente procedimento, si comunica quanto segue: a) Finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria dei procedimenti di cui al presente avviso e alla successiva eventuale assunzione del vincitore e potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi; b) Natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti. c) Conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto le domande di partecipazione verranno escluse; d) Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza: i dati raccolti potranno essere trattati dai dipendenti del Comune di Manfredonia nell’ambito delle rispettive competenze, in qualità di incaricati; comunicati ad altri uffici del Comune nella misura strettamente necessaria al perseguimento dei fini istituzionali dell’Ente; comunicati ad altri soggetti pubblici nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016; e) Diritti dell’interessato: l’interessato ha i diritti di cui alla sezione 2 e 3, artt. 15 e seguenti, del Regolamento UE 679/2016; Titolare e Responsabile del trattamento dei dati: titolare del trattamento dei dati è il Comune di Manfredonia. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio gestione risorse umane.

Articolo 14

(Accesso agli atti)

I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Il Responsabile Unico del procedimento è il Dirigente del Servizio gestione risorse umane.

Art. 15

(Norma di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa richiamo al vigente regolamento comunale disciplinante le procedure concorsuali ed alla normativa vigente in materia. Il presente bando, indetto in conformità alle disposizioni del regolamento dei concorsi dell’ente, di quanto ulteriormente in merito disciplinato e di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, costituisce “lex specialis” della procedura concorsuale; pertanto, la partecipazione alla stessa comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.

Art. 16

(Clausola di salvaguardia)

La conclusione del procedimento selettivo e la relativa assunzione sarà subordinata alla preventiva approvazione da parte della COSFEL, giusta art. 259, comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e ad ogni altra condizione indicata nel presente avviso.

Manfredonia, 07.03.2022

IL SEGRETARIO GENERALE

DIRIGENTE RISORSE UMANE

Allegati: