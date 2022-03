Avviso pubblico per la concessione di buoni spesa per generi di prima necessità e/o contributi per spese per utenze domestiche

(D.L. 73 DEL 25/05/2021 CONVERTITO IN LEGGE N.106/2021)

OGGETTO

Il presente Avviso regola i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa e/o contributi economici a sostegno delle spese per utenze domestiche dell’abitazione di residenza, di cui al Decreto Legge n. 73 del 25/05/2021, convertito in Legge n. 106/2021, finalizzati a fronteggiare i bisogni alimentari ed economici dei nuclei familiari privi della possibilità di soddisfarei bisogni primari, a causa degli effetti derivanti dall’emergenza pandemica per COVID-19.

DEFINIZIONI

Ai fini del presente avviso si intendono:

per “buono spesa“ – titolo realizzato dal Comune di Manfredonia per acquisto di generi di prima necessità, prodotti per l’igiene personale e della casa, farmaci e simili, spendibile negli esercizi commerciali aderenti di questo Comune; per Utenze si intendono tutte quelle domestiche: energia elettrica, acqua, gas e la Tari. BENEFICIARI

Il presente avviso è rivolto alle persone ed alle famiglie più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Possono presentare richiesta per l’erogazione dei benefici in questione, anche cumulandoli, i nuclei familiari, in situazione di bisogno, secondo i criteri di accesso riportati, compresi i nuclei familiari che hanno presentato domanda di buoni nelle precedenti tornate, le cui precarie condizioni economiche persistono.

CRITERI/REQUISITI DI ACCESSO residenza nel Comune di Manfredonia; di trovarsi in una situazione di bisogno a causa della emergenza epidemiologica e dell’applicazione delle norme relative al contenimento della epidemia da Covid 19, mediante autocertificazione che ne attesti lo stato; non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogate da Enti pubblici (RdC, REM, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale, ecc.) di importo mensile superiore ad € 600,00(seicento/00); essere in possesso di un patrimonio mobiliare non superiore ad € 5.000,00 (cinquemila), al 31/12/2021, salvo necessità di eventuali verifiche ulteriori. ISEE ordinario/corrente del nucleo familiare non superiore a € 9.360,00. ESCLUSIONI

Sono esclusi dall’erogazione dei suddetti benefici i nuclei familiari percettori di reddito/pensione di cittadinanza/reddito di emergenza o qualsiasi altra forma di sostegno pubblico e coloro che beneficiano di altri istituti contrattuali e previdenziali da cui possano trarre sostentamento di importo mensile superiore ad € 600,00 (seicento/00), salvo valutazione del Servizio sociale professionale che rilevi uno stato di estremo bisogno.

Sono altresì escluse le istanze relative a soggetti con ISEE superiore ad € 9.630,00;

IMPORTO DEL CONTRIBUTO A) BUONO SPESA

Il valore del buono spesa concedibile varia a seconda della composizione del nucleo familiare, secondo la seguente tabella:

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE IMPORTO Nuclei fino a 2 persone € 250,00 Nuclei da 3 a 4 persone € 400,00 Nuclei con 5 persone o più € 600,00

Qualora il numero dei soggetti costituenti la platea dei beneficiari comporti il superamento del fondo assegnato, l’Ufficio Servizi Sociali dovrà provvedere alla proporzionale riduzione della entità del contributo attribuito, salvo la disponibilità di ulteriori fondi assegnati da parte della Protezione Civile, del Ministero, o della Regione Puglia o acquisiti dalle donazioni pervenute al Comune di Manfredonia;

Per i beneficiari di altri sostegni economici di cui ai punti precedenti, il bonus previsto sarà erogato come di seguito specificato:

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE IMPORTO ASSEGNATO PER EMOLUMENTI PERCEPITI fino a € 300,00 IMPORTO ASSEGNATO PER EMOLUMENTI PERCEPITI da € 300,01 ad € 600,00 Nuclei fino a 2 persone € 250,00 € 150,00 Nuclei da 3 a 4 persone € 400,00 € 200,00 Nuclei con 5 persone o più € 600,00 € 300,00

B) UTENZE

L’ammontare dei contributi destinati al pagamento o al rimborso delle spese da sostenere o soste­nute nel 2021 per le utenze domestiche (energia elettrica, gas, acqua, TARI) è quantificato in funzione dell’ISEE ORDINARIO/CORRENTE, come indicato in tabella.

FASCIA ISEE VALORE MASSIMO CONTRIBUTO DA € 0,00 A € 3.000,00 € 1.000,00 DA € 3.000,01 A € 6.000,00 € 750,00 DA € 6.000,01 A € 9.360,00 € 500,00

Qualora il numero dei soggetti costituenti la platea dei beneficiari comporti il superamento del fondo assegnato, l’Ufficio Servizi Sociali dovrà provvedere alla proporzionale riduzione della entità del contributo attribuito.

Qualora il richiedente risulti in debito per la Tari il contributo spettante anche se a titolo di rimborso delle altre utenze domestiche sostenute, sarà decurtato della relativa somma dovuta al Comune di Manfredonia, mediante compensazione di dare/avere.

Pertanto il richiedente dovrà attestare l’avvenuto pagamento della TARI per l’anno 2021 indicando il codice Tari del contribuente e relativi estremi di pagamento;

L’Ufficio in fase di istruttoria delle istanze potrà richiedere la esibizione della documentazione e delle bollette per le quali è stato richiesto il contributo;

7.TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno essere presentate in modalità telematica, a partire dalla pubblicazione del presente avviso e fino alle ore 23,59 del 28/03/2022.

Gli interessati dovranno presentare apposita istanza tramite piattaforma presente sul sito del Comune di Manfredonia, https://comune.manfredonia.dotlab.it/2022/buonispesa/, area “Buoni Spesa D.L. 73/2021”.

Non saranno accolte domande presentate in modalità differenti da quella indicata.

Eventuali difficoltà anche di natura tecnica per l’inserimento dei dati possono essere segnalate alla casella mail servizisociali@comune.manfredonia.fg.it, indicando nell’oggetto della mail: “D.L. 73/2021 – buoni spesa e utenze domestiche”; tali richieste possono essere presentate entro e non oltre cinque giorni prima della scadenza e pertanto entro le ore 12,00, del giorno 23/03/2022, anche con trattazione diretta da parte del Servizio Sociale professionale, per quanto eventualmente necessario.

8.CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI

I beneficiari sono individuati mediante la stesura di apposito elenco predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali, sulla base dei principi definiti dall’OCDPC n. 658 del 29/03/2020, tenendo conto dei nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID- 19 e con priorità verso quelli non già assegnatari di altra contribuzione pubblica.

In particolare, ai fini dell’assegnazione del contributo, per l’inserimento nell’elenco di cui innanzi si terrà conto delle condizioni previste nel presente avviso ed in particolare delle seguenti situazioni:

nuclei familiari in gravi difficoltà economiche, senza alcun reddito disponibile e alcuna forma di sostentamento; nuclei familiari o persone singole già in carico al Servizio Sociale per situazioni di criticità, fragilità, multiproblematicità, se non beneficiarie di Reddito di Inclusione o di Reddito di Cittadinanza o altre forme di sostegno pubblico; nuclei monogenitoriali, con minori, privi di reddito o in situazioni economiche tali da non poter soddisfare i bisogni primari dei minori; nuclei familiari con presenza di disabilità permanenti associate a disagio economico; nuclei familiari con situazioni di patologie che determinano una situazione di disagio socioeconomico; nuclei familiari con minori; soggetti al momento senza attività lavorativa che hanno subito un decremento di reddito

quale effetto pandemico

CONTROLLI:

L’Amministrazione comunale, ed in particolare l’Ufficio Servizi Sociali provvederà ad effettuare, su un campione casuale del 10% delle domande pervenute, gli opportuni controlli successivi, in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate nell’autodichiarazione. In caso di dichiarazioni mendaci si provvederà ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 al recupero delle somme indebitamente percepite nonché alla denuncia all’Autorità Giudiziaria.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

I Informativa ai sensi degli artt. 13 -14 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale.

I dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione sono finalizzati allo sviluppo del procedimento amministrativo per la domanda di accesso al contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione.

Il trattamento comporta operazioni relative anche a dati sensibili, per i quali è individuata rilevante finalità di interesse pubblico nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

Modalità di trattamento e conservazione

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/679.

Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, i dati personali dell’interessato saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

Trasferimento dei dati personali

I dati dell’interessato non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.

Diritti dell’interessato

In ogni momento, l’interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679, il diritto di:

chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; ottenere la limitazione del trattamento; ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; proporre reclamo a un’autorità di controllo.

L’interessato può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata a: 3° Settore – Servizi Sociali, all’indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail: servizisociali@comune.manfredonia.fg.it

Tali dati verranno comunicati ai soggetti che erogano la prestazione richiesta e ad ogni altro soggetto a cui si renda necessario comunicarli ai fini della corretta e completa istruttoria della pratica oggetto della presente.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio pro-tempore. Il titolare è il Comune di Manfredonia.

I dati acquisiti possono essere fatti oggetto di comunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla vigente normativa, anche a soggetti esterni all’ente attuatore dell’intervento, che abbiano con questo contratto per l’elaborazione o la catalogazione di detti dati o che abbiano l’incarico di evadere le pratiche relative al cittadino cui si riferiscono i dati stessi, per conto dell’ente attuatore. I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche.