Avviso Pubblico per Educational tour per giornalisti, troupe televisive, cinematografiche, tour operator, wedding planner, finalizzati alla conoscenza della destinazione Puglia

L’ARET Pugliapromozione intende realizzare iniziative di ospitalità ed educational tour per giornalisti, troupe televisive, radiofoniche e cinematografiche, buyer, tour operator e agenti di viaggio, MICE manager, wedding planner ecc., finalizzati alla conoscenza della destinazione Puglia.

AVVISO PUBBLICO (CALL) PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALLA CREAZIONE DI UN ELENCO DI EDUCATIONAL TOUR, FAM TRIP, PRESS TOUR E BLOG TOUR DA REALIZZARE PER LA PROMOZIONE DELLA PUGLIA. ANNUALITA’ 2022

Ecco il link per candidarsi

Con Determinazione del Direttore Generale n.80 del 10 febbraio 2022è stato approvato l’Avviso pubblico (Call) per l’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzato alla creazione di un elenco di Educational, Fam trip, Press e Blog Tour, che definisce i destinatari dei tour, le modalità di presentazione e di valutazione delle manifestazioni di interesse, le modalità di organizzazione e di erogazione dei servizi di ospitalità necessari.

Le manifestazioni di interesse possono essere presentate da soggetti privati, in qualsiasi forma giuridica, che operano/lavorano nell’ambito della promozione o delle attività turistiche e culturali. Inoltre le proposte di iniziative di ospitalità potranno essere presentate dall’Agenzia Nazionale del Turismo (ENIT) e dalle organizzazioni di categoria del settore turistico e culturale.

I periodi di realizzazione delle iniziative di ospitalità sono i seguenti:

– PERIODO A – iniziative da svolgersi tra il 28 marzo e il 7 luglio (ad eccezione dei giorni dal 10 aprile al 3 maggio)

Presentazione delle proposte: dal 17 febbraio al 12 marzo 2022 ore 12.00

– PERIODO B – iniziative da svolgersi tra il 1° ottobre e il 15 dicembre

Presentazione delle proposte: dal 15 marzo al 1° luglio 2022 ore 12.00

Le manifestazioni di interesse, a pena di inammissibilità, dovranno essere:

a) elaborate utilizzando il modulo di partecipazione on line (Google Form), allegato a titolo informativo all’avviso (Allegato 2);

b) dopo la compilazione e invio del modulo on line (modulo Google Form), il soggetto proponente dovrà compilare il modulo Dichiarazione (Allegato 3), firmarlo digitalmente (2) e inviarlo a mezzo pec all’indirizzo direzionegeneralepp@pec.it Il soggetto proponente ha facoltà di allegare alla mail documentazione ulteriore al fine di descrivere al meglio le finalità e gli obiettivi della proposta di educational tour.