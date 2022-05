Avviso pubblico manifestazione di interesse “Linea D – del Piano operativo regionale per il DOPO DI NOI” in favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI ENTI DEL TERZO SETTORE, ASSOCIAZIONI DI FAMIGLIE DI PERSONE CON DISABILITA’ ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI PER LA DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO TERRITORIALE E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALLA “LINEA D – DEL PIANO OPERATIVO REGIONALE PER IL DOPO DI NOI” IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE.

L’Ambito Territoriale di Manfredonia intende avviare un Tavolo di Concertazione con il territorio al fine di:

Assicurare la partecipazione rappresentativa di tutti i soggetti interessati e attivi sul territorio, per la realizzazione di Progetti di Vita per l’autonomia e la maggiore qualità della vita delle persone con disabilità senza supporto familiare (DOPO DI NOI);

Definire e programmare gli interventi tra quelli previsti nel Programma Operativo Regionale per il DOPO DI NOI LINEA D, ai sensi della DGR n. 852/2020;

INVITA

gli ETS, gli enti pubblici e privati, gli attori di cittadinanza attiva le cui attività sono svolte nell’ambito territoriale di competenza, interessati a contribuire all’attuazione della programmazione e realizzazione del Programma Operativo Territoriale, per la realizzazione degli interventi di cui alla LINEA D, in attuazione del Programma Operativo Regionale, a partecipare al Tavolo di Concertazione che si terrà il giorno 10 maggio 2022 alle ore 17:00 presso la sede dei Servizi Sociali/Ufficio di Piano in Via San Lorenzo 47, Manfredonia.

Tutti coloro che sono interessati dovranno far pervenire entro le ore 12:00 del 10 maggio 2022 la propria “MANIFESTAZIONE di INTERESSE”, utilizzando il format allegato al presente Avviso, ed inviandolo all’indirizzo mail: ufficiodipiano@comune.manfredonia.fg.it

Tutto il materiale è disponibile anche sui rispettivi siti istituzionali dei Comuni di Manfredonia – Monte Sant’Angelo – Mattinata – Zapponeta.

Info: Ufficio di Piano – Via San Lorenzo n. 47

Ass. Soc. Angela Maria ARMILLOTTA – 0884 519692/687

