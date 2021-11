Avviso pubblico di avvio del percorso di progettazione partecipata per la stesura del piano operativo per i progetti di inclusione dei beneficiari del reddito di dignità

L’Ambito Territoriale di MANFREDONIA, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 430 del 30.03.2020 e dell’atto dirigenziale n. 1254 del 22.12.2020 dà avvio al Percorso di Progettazione Partecipata per la stesura del Piano operativo per l’attuazione di azioni di supporto specialistico da realizzare in collaborazione con soggetti del terzo settore al fine di qualificare la fase di presa in carico dei cittadini destinatari finali della misura red 3.0 II edizione.

TUTTI I CITTADINI, LE SCUOLE, GLI ENTI DEL TERZO SETTORE, LE PARROCCHIE, LE ASSOCIAZIONI, LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ED ALTRI GRUPPI INFORMALI, LE CUI ATTIVITA’ SONO SVOLTE NEI COMUNI di MANFREDONIA – MONTE SANT’ANGELO – MATTINATA e ZAPPONETA FACENTI PARTE DELL’AMBITO TERRITORIALE DI MANFREDONIA, POTRANNO ESPRIMERE IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE AI TAVOLI DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA PER LA STESURA DEL PIANO OPERATIVO, ANCHE MEDIANTE LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE ENTRO IL 29.11.2021 DELL’APPOSITA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE.

I Tavoli di Progettazione Partecipata, come previsto dall’art. 16 del reg. reg. N. 4/2007 e dagli artt. 4, comma 2, E 19 DELLA l.r. n. 19/2006, si OCCUPERANNO DI ELABORARE PERCORSI DI INCLUSIONE PER I BENEFICIARI DEL REDDITO DI DIGNITA’ INDICANDO PRIORITA’ DI INTERVENTO – ATTIVITA’ DA REALIZZARE – MODALITA’ OPERATIVE E SI svolgeranno IN CIASCUN COMUNE DELL’AMBITO, NEI GIORNI DI SEGUITO INDICATI:

COMUNE di MANFREDONIA : 29.11.2021 – ORE 16:00 – c/o UFFICIO DI PIANO

COMUNE di MONTE SANT’ANGELO : 01.12.2021 – ORE 16:00 – c/o Sede da individuare

COMUNE di MATTINATA : 02.12.2021 – ORE 16:00 – c/o MUSEO CIVICO

COMUNE di ZAPPONETA : 30.11.2021 – ORE 16:00 – c/o PALAZZO COMUNALE ( AULA CONSILIARE )

LE RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE POTRANNO ESSERE INVIATE ALLA MAIL: ufficiodipiano@comune.manfredonia.fg.it O CONSEGNATE DIRETTAMENTE in VIA SAN LORENZO, 47 – MANFREDONIA

TUTTI I MODELLI SONO SCARICABILI DAI SITI ISTITUZIONALI DI CIASCUN COMUNE DELL’AMBITO.

PER INFO: Ufficio di Piano: 0884/519631 – 629

MANFREDONIA, 24.11.2021

La RUP della misura

f.to dott.ssa Saveria STELLA

La Responsabile dell’Ufficio di Piano

f.to dott.ssa Romina LA MACCHIA

Allegati