Avviso pubblico assunzione a tempo indeterminato di LSU

Si informa che, a seguito dell’approvazione definitiva della legge relativa al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 in cui è stata disposta una proroga del termine relativo alla procedura in oggetto, le date dei relativi colloqui saranno conunicate con successivo avviso, sempre mediante pubblicazione nella sezione “bandi di concorso” del sito internet comunale.

Manfredonia, 31/12/2020

Il dirigente a.i.

dott.ssa Francesca Basta