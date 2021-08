Avviso per il rilascio di istanze di occupazione di suolo pubblico

Al fine di consentire il regolare seguito amministrativo di tutte le istanze di occupazione di suolo pubblico che abbiano ad oggetto l’installazione di ponteggi, piattaforme aeree, castelletti ed ogni eventuale tipologia di struttura per lavori di ristrutturazione e manutenzione, nonché i traslochi, è indispensabile che le domande siano inoltrate almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori. In mancanza del rispetto di detto termine, non saranno rilasciati titoli autorizzativi.