Avviso per gli scrutatori

Come da prassi i Presidenti di seggio si insedieranno nel pomeriggio di domani e solo in quella sede prenderanno contatto con gli scrutatori assegnati.

Pertanto, rispetto a quanto sta avvenendo in alcuni casi in queste ore in città, si invita gli scrutatori contattati presso i propri domicili per le comunicazioni di dati personali da parte di sedicenti Presidenti di non fornire alcuna informazione e di denunciare immediatamente alle Forza dell’Ordine e agli uffici comunali.