AVVISO

ELEZIONI COMUNALI DEL 7 NOVEMBRE E DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 21 NOVEMBRE 2021

Si comunica che i componenti dei seggi elettorali (Presidenti, Scrutatori e Segretari) che non hanno comunicato il proprio codice IBAN possono recarsi presso il Banco di Milano – di via Tribuna – sportello Servizio Tesoreria – per la riscossione per cassa dell’onorario spettante.