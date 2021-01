Avviso libri di testo anno scolastico 2020/2021

Si comunica che fino al 31 gennaio 2021, gli utenti che hanno inoltrato la domanda alla Regione Puglia e che, risultano ammessi al contributo, possono consegnare gli scontrini originali, con attestazione o fatture, relativi all’acquisto dei libri di testo per l’a.s. 2020/2021, presso l’Ufficio Servizi Educativi – “Scuola e Diritto allo Studio”- Via Maddalena, 29 nei seguenti giorni:

Lunedì 10:00 – 13:00

Martedì 10:00 – 13:00, 17:00 – 18:30

Mercoledì 10:00 – 13:00

Giovedì 10:00 – 13:00, 17:00 – 18:30

Si precisa che, per permettere l’istruttoria e la liquidazione del contributo in favore degli aventi diritto, la scadenza del 31 gennaio è da intendersi come perentoria.

Ufficio Servizi Educativi

“Scuola e Diritto allo Studio”

Via Maddalena, 29

Manfredonia