Avviso esplorativo per la ricezione di manifestazione d’interesse per l’individuazione dei ristoratori interessati ad ospitare ed erogare pasti ai visitatori del museo

Il Museo storico dei Pompieri e della Croce Rossa Italiana di Manfredonia, vista la richiesta, molto spesso inoltrata alla propria direzione museale tesa a conoscere le attività di ristorazione di Manfredonia dove poter consumare un pasto dopo la visita in museo, vista la necessità di dover dare corrette indicazioni ai propri visitatori sugli operatori della ristorazione che spiccano per qualità e prezzi, ritiene necessario provvedere affinché tutte le attività di ristorazione interessate presentino manifestazione d’interesse che deve contenere almeno tre tipi di menù descritti in dettaglio e relativa offerta economica da comunicare agli ospiti e affiggere nella caffetteria e nella direzione del museo. Il presente invito è da intendersi finalizzato esclusivamente ad individuare gli operatori della ristorazione che siano in grado di garantire un servizio che sia all’altezza dei principi di ospitalità, qualità ed eccellenza in linea con quelli offerti dal museo.

La presente comunicazione e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non sono in alcun modo vincolanti per il museo e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei diversi soggetti coinvolti.

La Direzione museale tiene a precisare a tutti gli operatori economici che presenteranno la manifestazione d’interesse, che la segnalazione agli ospiti, sarà fatta nel rispetto dei principi di non discriminazione e parità di trattamento e che non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito che possano orientare la scelta dei visitatori.