Avviso di consultazione pubblica del Comune di Manfredonia

CITTA’ DI MANFREDONIA

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Entro il mese di marzo 2021 il Comune di Manfredonia dovrà procedere all’aggiornamento per le annualità 2021-2023 del proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell’illegalità (approvato per il triennio 2020-2022 rispettivamente con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri Giunta Comunale n. 35/2020.

Del Piano costituisce parte integrante e sostanziale la sezione “Trasparenza” che elenca gli obblighi di pubblicazione del Comune.

Come suggerito da A.N.A.C., che sollecita le amministrazioni pubbliche alla realizzazione di forme di consultazione della società civile in occasione dell’elaborazione/aggiornamento del proprio Piano, si invitano i cittadini, le associazioni del territorio e le altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi a presentare eventuali suggerimenti entro e non oltre le ore 13 di lunedì 01 febbrario 2021

all’indirizzo di posta elettronica segretarioc@comune.manfredonia.fg.it.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022 attualmente in vigore è consultabile alle pagine del Comune al sottostante link:

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_puglia/_manfredonia/010_dis_gen/010_pro_tra_int/2019/0001_Documenti_1552416022421/

I risultati della consultazione saranno valutati, nell’ambito della discrezionalità propria dell’ente, in sede di stesura definitiva del documento.

Manfredonia, 19 gennaio 2021

Il Responsabile anticorruzione

f.to Dott.ssa Antonella Cambio