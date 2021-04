Avviso Asl Foggia sulla campagna vaccinale

Gentili sindaci,

Si comunica che nei comuni dove l’organizzazione della campagna vaccinale prevede la somministrazioni in loco (Accadia, Alberona, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Biccari, Bovino, Candela, Carapelle, Carlantino, Carpino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Celle di San Vito, Chieuti, Deliceto, Faeto, Ischitella, Isole Tremiti, Lesina, Mattinata, Motta Montecorvino, Monteleone di Puglia, Ordona, Orsara di Puglia, Panni, Peschici, Pietramontecorvino, Poggio Imperiale, Rignano Garganico, Rocchetta Sant’Antonio, Rodi Garganico, Roseto Valfortore, San Marco la Catola, San Paolo di Civitate, Sant’Agata di Puglia, Serracapriola, Stornara, Stornarella, Volturara Appula, Volturino, Zapponeta) le somministrazioni del vaccino anti COVID hanno inizio alle ore 10,00.

Questo si rende necessario per consentire il trasferimento dei vaccini dalla farmacia distributrice sino alle sedi di somministrazioni più periferiche e il successivo spacchettamento delle dosi prima della somministrazione.

La scelta di fissare l’avvio delle somministrazioni alle ore 10,00 tiene in considerazione eventuali contrattempi legati anche alle distanze e alla viabilità.

Nelle sedi vaccinali dei restanti comuni (Foggia, Manfredonia, Cerignola, San Severo, Lucera, San Giovanni Rotondo, Cagnano Varano, Orta Nova, Torremaggiore, San Nicandro Garganico, Vieste, San Marco in Lamis, Apricena, Monte Sant’Angelo, Troia, Vico del Gargano) le somministrazioni hanno inizio alle ore 09,30, sempre per consentire tutta la preparazione necessaria alla somministrazione.

Ribadiamo l’importanza della vostra collaborazione affinché le operazioni vaccinali si svolgano con il minore disagio possibile e, per questo, invitiamo anche le SS.LL. a sollecitare le persone da vaccinare a portare con sé il modulo del consenso informato già precompilato per le parti relative alle informazioni generali.

Il consenso deve essere comunque firmato al momento della vaccinazione in presenza degli operatori sanitari.