Avv. Starace smentisce Galli: “Mio cliente mai condannato per violenza sessuale”

Arriva la replica dell’avv. Starace sul comunicato di Ugo Galli in merito all’evento di questa sera dentro il palazzo del Comune.

“L’evento non è organizzato dal mio assistito come appare evidente dalla locandina. Egli non è mai stato condannato per violenza sessuale continuata su un minore ma con riqualificazione come fatto di lieve entità per un unico episodio a carico di persona quasi maggiorenne per cui ha avuto la concessione della pena sospesa e della non menzione. I fatti risalgono al lontano 2016“.

“Il proprio cliente si riserva di esperire azioni giudiziarie a tutela della propria immagine” dice l’avv. Starace a IlSipontino.