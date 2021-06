AVS Sant’Orsola: “Prenderemo in considerazione esclusivamente i partiti e le liste che presenteranno seri”

Dopo i recenti avvenimenti che hanno visto coinvolta, suo malgrado, l’intera cittadina di

Manfredonia, l’associazione AVS Sant’Orsola, dando voce ai suoi numerosi soci, tramite

il direttivo della stessa sente la necessità di esprimere alcune considerazioni.



Si fa riferimento alle vicende ambientali che da qualche giorno vengono giustamente

riportate dalle varie testate giornalistiche locali; in particolar modo agli incendi che hanno

coinvolto le “aree ex Enichem” nella giornata del 22 giugno e che hanno destato non

poca preoccupazione nella popolazione. Ci sono stati a tal proposito appelli, opinioni e

richieste di doverosi chiarimenti agli organismi competenti (sia di Manfredonia sia di

Monte S. Angelo, Comune direttamente responsabile dell’area in questione).

Ecco, sono state detti e scritti tanti pareri, equi, sinceri, adeguati, inopportuni, forzati,

parziali, acuti e banali. Noi, nel nostro piccolo vorremmo dire la nostra.



La AVS Sant’Orsola, tra i vari punti cardine della propria mission, ne ha uno che fa

direttamente capo all’ambito di cui stiamo trattando: Valorizzazione Territoriale.

La AVS segue da anni e con partecipazione le dinamiche relative agli aspetti ambientali

e naturalistici della propria terra, questo perché ritiene che una vera rinascita dell’uomo

non possa prescindere da un’attenzione particolare nei confronti del territorio in cui si

vive. Siamo convinti che occuparsi in modo coscienzioso del posto di cui si è parte

integrante, rispettandolo e tutelandolo, significa porre le basi per una profonda

condivisione degli aspetti più virtuosi dell’uomo, inteso come essere appartenete alla

natura.

Questo principio lo abbiamo sempre sostenuto e, ultimamente, alla luce di un presente

sempre più problematico e di un futuro poco roseo, ha assunto un’enorme importanza.

Non possiamo dunque esimerci dal dover puntare l’attenzione su due aspetti, secondo

noi, rilevanti e non abbastanza vagliati. Ci riferiamo rispettivamente all’opinione pubblica

(e alla sua determinante influenza) e alla sfera politico-amministrativa (anche questa

incisiva sulle questioni territoriali).

In generale, per quanto è stato già riportato, non possiamo non condividere le parole dei

Verdi, Manfredonia Nuova e di Con Manfredonia in riferimento alla gravità

dell’episodio che svela, se mai ce ne fosse stato bisogno, la disastrosa situazione di

abbandono in cui versa la zona sotto inchiesta, così come le osservazioni auspicanti un

intervento immediato di messa in sicurezza a tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini. Detto questo è, a nostro avviso, fondamentale sottolineare l’origine dolosa

dell’accadimento, come è stato riportato. Questo vuol dire che c’è una regia di fondo

che, in barba a qualsivoglia senso di rispetto per gli altri, per l’ambiente e anche per sé

stessi (sì, perché quei fumi nocivi fanno male a chiunque, nessuno escluso), ha un

obiettivo ben preciso: deturpare, devastare, contaminare, alterare, avvelenare, usurpare

particolari e ben determinate località a scopo di affari lucrosi.



Questo non vale solo per l’estensione citata negli articoli ma anche per molti altri siti. La

AVS Sant’Orsola ha più volte denunciato, anche con l’ausilio delle Guardie Ambientali

di Manfredonia, le condizioni raccapriccianti in cui versano i cigli di strade provinciali in

periferia della città (ad esempio, località Frattarolo, Montagna, Mercato settimanale,

ecc…) stracolme di rifiuti di ogni genere: interi fossati, cunette e solchi ridotti ad essere

contenitori di materiali edile da risulta, gomme di auto, secchi di vernice, pannelli di

eternit, polistirolo agricolo, guaine, quintali di bottiglie di vetro e plastica, immondizia

comune domestica e così via. Questo lerciume (non ci stancheremo mai di ripeterlo,

frutto soprattutto di un’atavica ignoranza ed un becero egoismo condito da viltà e

malcostume) soprattutto l’estate, quando le sterpaglie vengono arse per pulire i terreni

adiacenti, inevitabilmente viene combusto sprigionando fumi tossici e odori

nauseabondi, con tutto ciò che ne consegue a livello ambientale e di salute.



Quindi è palese che non sia solo una problematica circoscritta ad una determinata area

ed evento. E’ qualcosa di più grosso, strutturale e preoccupante. Noi dell’AVS da tempo

proponiamo un piano di intervento organizzato, comprensivo e fattivo di ripulitura (dei

quali in passato ci siamo fatti promotori, e ancora una volta ribadiamo la disponibilità a

contribuire) associato, però, ad interventi in ottica di rieducazione e prevenzione

dell’illecito in materia ambientale (come, ad esempio l’installazione delle foto-trappole

nei luoghi sensibili).



Tra qualche mese ci saranno le tanto attese e fatidiche votazioni amministrative. Come

sempre ci saranno proposte, promesse e programmi da parte dei vari candidati. A questo

punto, senza troppi indugi ed ipocrite notazioni, noi della AVS Sant’Orsola

(l’associazione conta circa 70 soci, e con famiglie a seguito la stima dei voti aumenta

esponenzialmente) usciamo allo scoperto e dichiariamo che prenderemo in

considerazione esclusivamente i partiti e le liste che presenteranno seri, certificati e

realizzabili piani di attuazione in ambito naturalisto-ambientale e tutela del territorio:

settore che, se ben amministrato, diverrebbe simultaneamente base indiscutibile di nuovi

posti di lavoro, fonte di occupazione e benessere.



Concludiamo dicendo che magari potremmo chiedere scusa per l’eccessiva franchezza

con la quale abbiamo esposto la nostra visione ma reputiamo sia estremamente più

importante la posta in palio (la salute pubblica e la vita della nostra terra) piuttosto che

un’ostentata, artefatta e cerimoniosa paternale fine a sé stessa.



Il direttivo dell’AVS SANT’ORSOLA