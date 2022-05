Avatar la via dell’acqua: pubblicato il primo trailer ufficiale

Oggi 9 maggio è stato pubblicato il primo trailer ufficiale dell’atteso film Avatar, la via dell’acqua.

Il primo film Avatar, pubblicato nelle sale italiane nel 2009 è stato un grandissimo successo. Il colossal di fantascienza, co-prodotto e co-montato da James Cameron ha stabilito diversi record nel corso degli anni, diventando anche il film con più incassi nella storia del cinema. Tra i premi che la pellicola è riuscita a portare a casa ci sono anche 3 premi Oscar nel 2010, tra questi: miglior fotografia, miglior scenografia e migliori effetti speciali.

Nel secondo capitolo torneremo, dopo 10 anni di attesa, nel pianeta alieno Pandora. Questo quanto si legge nella sinossi ufficiale del film:

“Jake vive felicemente la sua vita insieme a Neytiri ma Pandora nasconde ancora numerosi misteri. In veste di patriarca si ritroverà a dover combattere una dura guerra contro gli umani”.

Per quanto riguarda il cast invece, ci sarà il ritorno di Sam Worthington come Jake Sully, Zoe Saldana come Neytiri, Sigourney Weaver come Dr. Grace Augustine, Stephen Lang come Miles Quaritch e Giovanni Ribisi come Parker Selfridge. A loro si uniranno tanti nuovi personaggi. La regia resta nelle salde mani di James Cameron.

Tuttavia per visionare la pellicola dovremo aspettare il 14 dicembre 2022.

In seguito il trailer ufficiale del film Avatar la via dell’acqua: