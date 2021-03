Autorizzate le corse bus aggiuntive ospedaliere

Di concerto tra il Presidente della Provincia, Nicola Gatta, e l’Assessore Regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Anna Maurodinoia, è stato autorizzato il Cotrap ad attivare, in via sperimentale, due coppie di corse aggiuntive per ciascuna delle seguenti linee: San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo, Foggia – Ospedali Riuniti e Monte Sant’Angelo, Manfredonia, Foggia – Ospedali Riuniti. Tanto per far fronte alle segnalazioni di disagio pervenute da parte degli operatori sanitari del Policlinico di Foggia.



Il Presidente Gatta non è rimasto insensibile alle istanze del personale sanitario impegnato, in prima linea, a fronteggiare la pandemia. Si è reso, pertanto, disponibile ad attivare il Settore Trasporti della Provincia, per implementare ulteriori due corse ospedaliere, per le linee di cui si tratta.



Al fine di verificare le situazioni di disagio, il Cotrap dovrà monitorare e comunicare quotidianamente all’Ente, le frequentazioni sulle corse aggiuntive autorizzate.