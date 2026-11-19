Auto in fiamme tra Lucera e San Severo, interviene un militare dell'esercito
Militare dell'esercito interviene su un'auto in fiamme, soccorso un uomo
MILITARE DELL’ESERCITO INTERVIENE SU UN'AUTO IN FIAMME, SOCCORSO UN UOMO
Foggia, 19 novembre. Questa mattina un militare dell'Esercito, effettivo all’11° Reggimento Genio Guastatori, della Brigata Meccanizzata "Pinerolo", è intervenuto per soccorrere una persona in difficoltà in prossimità di un'autovettura in fiamme a seguito di un incidente.
L'episodio è avvenuto lungo la strada provinciale 109, tra Lucera e San Severo, in provincia di Foggia. Accortosi del veicolo avvolto dalle fiamme, il militare ha arrestato la propria autovettura e si è immediatamente diretto verso il mezzo. Dopo aver infranto il vetro posteriore per favorire la fuoriuscita del fumo per verificare la presenza di ulteriori passeggeri, è riuscito a raggiungere il conducente e a trascinarlo lontano dal veicolo, nonostante il rischio connesso all'incendio e alla possibile presenza di un impianto di alimentazione a metano.
Una volta allontanata la persona dal veicolo, ha provveduto ad allertare i soccorsi attraverso il numero unico di emergenza 112, rimanendo sul posto e prestando assistenza fino all'arrivo dei soccorsi.
Il gesto testimonia concretamente la prontezza, la disponibilità e il senso di responsabilità che animano quotidianamente le donne e gli uomini della Difesa. Valori che si esprimono non soltanto nell'assolvimento dei compiti istituzionali, ma anche nella spontanea capacità di intervenire a tutela della vita umana e a sostegno della collettività, in ogni circostanza e anche al di fuori del servizio.