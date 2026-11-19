MILITARE DELL’ESERCITO INTERVIENE SU UN'AUTO IN FIAMME, SOCCORSO UN UOMO



Foggia, 19 novembre. Questa mattina un militare dell'Esercito, effettivo all’11° Reggimento Genio Guastatori, della Brigata Meccanizzata "Pinerolo", è intervenuto per soccorrere una persona in difficoltà in prossimità di un'autovettura in fiamme a seguito di un incidente.



L'episodio è avvenuto lungo la strada provinciale 109, tra Lucera e San Severo, in provincia di Foggia. Accortosi del veicolo avvolto dalle fiamme, il militare ha arrestato la propria autovettura e si è immediatamente diretto verso il mezzo. Dopo aver infranto il vetro posteriore per favorire la fuoriuscita del fumo per verificare la presenza di ulteriori passeggeri, è riuscito a raggiungere il conducente e a trascinarlo lontano dal veicolo, nonostante il rischio connesso all'incendio e alla possibile presenza di un impianto di alimentazione a metano.



Una volta allontanata la persona dal veicolo, ha provveduto ad allertare i soccorsi attraverso il numero unico di emergenza 112, rimanendo sul posto e prestando assistenza fino all'arrivo dei soccorsi.



Il gesto testimonia concretamente la prontezza, la disponibilità e il senso di responsabilità che animano quotidianamente le donne e gli uomini della Difesa. Valori che si esprimono non soltanto nell'assolvimento dei compiti istituzionali, ma anche nella spontanea capacità di intervenire a tutela della vita umana e a sostegno della collettività, in ogni circostanza e anche al di fuori del servizio.