Giornalista professionista, scrittore e comunicatore, vanta una lunga esperienza nell’informazione e nell’emittenza locale. Già componente del CORECOM Puglia e addetto stampa di enti pubblici, ha affiancato all’attività giornalistica quella di ghostwriter e stratega della comunicazione politica, dirigendo campagne elettorali. È direttore della rivista internazionale Filosofia dei Diritti Umani / Philosophy of Human Rights, attraverso la quale promuove il dibattito sui diritti fondamentali e sulle nuove frontiere della dignità umana.