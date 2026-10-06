Dorina Pitondo
Redattore
Classe ‘58, veronese nata a Montagnana (PD)
Ora lavoro per hobby come content creator. Ho esperienze nel mondo dell’editoria. Pure avendo studiato matematica, mi appassiona il giornalismo. Mi piace imparare e trasmettere emozioni. La conoscenza è infinita. Da quando ho visto la luce, ho sempre studiato argomenti diversi, appassionandomi a tutti.
Contatti
L’Eredità con Marco Liorni torna su RAI1, ecco che porterà di nuovo
16 ottobre 2025 13:33
Barbara D’Urso conquista il pubblico a "Ballando con le stelle"
13 ottobre 2025 17:16
Francesca Chillemi mamma bis, nata in segreto Amelia Smeralda
09 ottobre 2025 15:55
Ballando con le Stelle cambia orario, Milly con grossi problemi
08 ottobre 2025 15:33
Un Posto al sole a Palazzo Palladini c'è solo tanta disperazione
07 ottobre 2025 17:00
Stefano De Martino e Caroline Tronelli, una vicenda senza fine
06 ottobre 2025 16:51
Marcella Bella su Ballando: "Offesa come donna e come artista"
04 ottobre 2025 21:03
Dopo il tradimento la moglie del manager Andy Biron, perdona
03 ottobre 2025 16:41
Verissimo Helena Prestes e Javier Martinez, domenica 5 ottobre
03 ottobre 2025 10:46
Il paradiso delle signore da lunedì 6 a venerdì 10 ottobre 2025
02 ottobre 2025 19:11
Mediaset ‘brucia’ la RAI, torna il famosissimo showman
02 ottobre 2025 17:55
La volta buona e i nuovi amori nati in sala prove
01 ottobre 2025 16:38
Alfonso Signorini si sposa, "Io e Paolo ci siamo ritrovati”
01 ottobre 2025 15:09
Raoul Bova e Beatrice Arnera insieme a pranzo
30 settembre 2025 17:14
Un Posto al Sole al 10 ottobre, due ex coppie si ricompongono
30 settembre 2025 14:40
Katia Ricciarelli torna a Verissimo
29 settembre 2025 13:48
Tempesta d’amore, nuove puntate al 10 ottobre 2025
29 settembre 2025 11:15
Katia Ricciarelli mette a nudo l’assurda frase su Pippo Baudo
27 settembre 2025 17:16
Verissimo ospiti sabato 27 e domenica 28 settembre
27 settembre 2025 11:34
Fiorello ritorna su Radio 2 con la “La Pennicanza”
26 settembre 2025 17:43
Belen fotografata mentre cammina per strada con Luna Marì
26 settembre 2025 16:12
Un posto al sole perde Alberto Rossi e Luisa Amatucci
25 settembre 2025 19:01
Il Paradiso delle Signore al 3 ottobre, Rosa e Marcello, Rosa e Marcello nei guai
25 settembre 2025 17:34
Samanta Togni scappa da Caterina Balivo per un malinteso
25 settembre 2025 11:03
Andrea Bocelli compie 66 anni, emergono eredità, segreti e truffe
24 settembre 2025 17:17
Costantino Vitagliano racconta la malattia autoimmune
23 settembre 2025 18:24
Chiara Ferragni in tribunale a Milano, l'imputazione truffa aggravata
23 settembre 2025 11:13
Affari Tuoi gossip, Alessandro si diverte a toccare la fidanzata
22 settembre 2025 12:00
Ballando con le Stelle clamoroso ritorno, del ballerino più amato
09 agosto 2025 21:14
Un Posto al Sole anticipazioni, torna l'amore tra Damiano e Rosa?
31 luglio 2025 15:59
Tradimento mostra che Tarik ha sempre nascosto la verità a Güzide
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Un Posto al Sole ecco chi è uscito di scena in questi anni
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Il Paradiso delle Signore 10 Ciro è pronto a cambiare vita?
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Nuova serie turca in onda dal 28 luglio su Canale 5
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Can Yaman si sposa con Sara Bluma, presto la proposta
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Belen Rodriguez spiega la sua maschera intima
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Lo show Ballando con le Stelle, ecco il nome del primo concorrente
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La promessa anticipazioni puntate dal 28 luglio al 3 agosto
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Stefano De Martino e il richiamo RAI, il conduttore si difende
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Il Paradiso delle Signore 10, la prossima stagione chi tornerà?
19 luglio 2025 18:48
I nuovi palinsesti Rai 2025-2026 chi rimane, chi verrà escluso
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Stefano De Martino e Caroline Tronelli nuova storia d'amore?
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La Promessa anticipazioni: Catalina decide di lasciare la tenuta
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La forza di una donna episodi futuri: Musa cercherà un'abitazione
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La forza di una donna, puntate dal 14 al 18 luglio, Bahar combina un guaio
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Un posto al sole anticipazioni 14 luglio, una trasmissione speciale
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La Promessa anticipazioni, il matrimonio di Jana e Manuel
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Rai 1 Se mi lasci non vale nuovo dating condotto da Mara Venier
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Palinsesti Mediaset 2025/2026 grandi novità in arrivo!
11 luglio 2025 11:04
Tu si que vales ha iniziato le registrazioni ufficialmente
06 luglio 2025 11:19
Canale 5 propone “La Ruota della Fortuna” e “Sarabanda”
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Un posto al sole anticipazioni dal 7 all’11 luglio 2025
04 luglio 2025 15:52
La forza di una donna anticipazioni settimanali all’11 luglio 2025
04 luglio 2025 10:25
Amadeus non avrà al suo fianco Giovanna Civitillo
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La promessa anticipazioni puntate dal 6 al 12 luglio 2025
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Fedez apre il cuore a tutti e racconta il suo passato
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Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera al mare
02 luglio 2025 22:00
Verissimo Le Storie di Silvia Toffanin, 14 e domani15 giugno 2025
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Belen e Cecilia Rodriguez hanno interrotto ogni tipo di rapporto
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Verissimo anticipazioni sabato 31 maggio e 1 giugno 2025
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La forza di una donna Anticipazioni da martedì 3 al 6 giugno 2025
31 maggio 2025 14:34
La Promessa settimana dal 31 maggio al 6 giugno 2025: Jana Vs i marchesi
31 maggio 2025 12:11
La Promessa anticipazioni, ultima settimana di maggio 2025
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Beautiful trama episodio 22 maggio: Liam si riconcilia con Steffy?
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Un posto al sole anticipazioni oggi 22 maggio 2025
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Tradimento anticipazioni prossimi episodi: Serra nel letto di Tolga
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Ritorno a Las Sabinas anticipazioni
21 maggio 2025 11:26
Tradimento anticipazioni 20 e 21 maggio, Selin ha un incidente
20 maggio 2025 13:05
Il paradiso delle signore 9, anticipazioni ultimo episodio 5 maggio
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Un posto al sole da lunedì 26 a venerdì 30 maggio 2025
20 maggio 2025 10:17
Tradimento anticipazioni puntata di lunedì 19 maggio 2025
19 maggio 2025 12:41
Anticipazioni Un posto al sole e Una Promessa, 19 maggio 2025
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The family spoiler dal 19 al 23 maggio, Kaya dà preoccupazioni
18 maggio 2025 11:19
Il Paradiso delle Signore rimane senza un protagonista!
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Che Dio ci aiuti 9 le anticipazioni: ci sarà un'altra stagione?
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Diletta Leotta e Can Yaman, ritorno di fiamma?
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Tradimento cambierà orario dal 23 marzo, ha un palinsesto nuovo
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Belen racconta se stessa e Stefano De Martino ritorna a Mediaset
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Sanremo anticipazioni super ospite bomba per Carlo Conti
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La promessa anticipazioni puntate dal 12 al 18 gennaio 2025
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Un posto al sole anticipazioni episodi 13 - 17 gennaio 2025
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Tempesta d’amore anticipazioni settimanali 13 - 17 gennaio 2025
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Il paradiso delle signore 9 e gli episodi dal 13 al 17 gennaio 2025
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Endless Love la celebre serie turca avrà un viaggio senza ritorno
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Endless Love Anticipazioni Turche, nuove puntate: Kemal ucciso
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Un posto al sole Anticipazioni: Massimo Peluso è Mimmo
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Il paradiso delle signore 9, anticipazioni 31 dicembre
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Tradimento serie turca, anticipazioni domenica 5 gennaio in prime time
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Grande Fratello cambio programmazione a Gennaio
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Schumacher buone notizie: Michael diventerà nonno
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Il Paradiso delle Signore 9 dal 7 al 10 gennaio 2025 anticipazioni
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Fedez proposta di matrimonio e riconciliazione con Tony Effe?
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Il Paradiso delle Signore anticipazioni, Marta ha un segreto
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Tempesta d’amore settimana 23 - 27 dicembre, tra Imani e Max insieme
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