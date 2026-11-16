Aurora Ramazzotti tra sofferenza e bulimia, parla Michelle Hunziker: "Ha lacerato il mio cuore materno"

Michelle Hunziker parla della sofferenza della figlia sui social: lei non ha mai minimizzato il suo dolore.

Avere una mamma così incantevole, simpatica e amata praticamente da tutti non è stato così semplice per Aurora Ramazzotti, specie quando era solo una ragazzina. In passato ha parlato più volte della sofferenza che provava quando la paragonavano a Michelle Hunziker, di quel grande dolore ne ha parlato anche a Ballando con le Stelle.

Nella trasmissione di Milly Carlucci ha ammesso che ad un certo punto ha smesso di amare sé stessa per continuare ad amare sua madre. Era giovanissima quando le dicevano che era brutta, che non era come Michelle Hunziker, in preda alla sofferenza ha iniziato a vomitare volontariamente ogni volta che mangiava perché voleva essere magra, anche se significava farsi del male.

Michelle Hunziker parla della sofferenza della figlia sui social: lei non ha mai minimizzato il suo dolore

La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker dopo aver sofferto a lungo ha chiesto aiuto ed è riuscita ritrovare la serenità, ma non è stato affatto semplice. Tramite un post pubblicato su Instagram la madre ha fatto sapere che quel dolore lo ha portato dentro di lei per anni. Ha poi rivelato che il suo cuore materno si è lacerato quando ha raccontato che non si è più amata per continuare ad amare lei.

Michelle Hunziker nella didascalia ha scritto che a portare la figlia alla bulimia per anni è stato il continuo paragone che facevano con lei e la cattiveria delle persone. Lei è sempre rimasta al suo fianco per affrontare quella sofferenza e non l'ha mai minimizzata, cercava solo di convincerla di quando fosse meravigliosa però quel dolore ha segnato la maggior parte della sua vita.