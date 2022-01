Aumento pandemico in città, il Manfredonia Calcio sospende gli allenamenti

++ COMUNICAZIONE UFFICIALE ++

Considerata l’evoluzione della situazione relativa alla diffusione del contagio da Covid-19 e l’aumento pandemico rilevato in città, appare opportuno sospendere tutte le sedute di allenamento in programma per la prossima settimana che coinvolgono prima squadra e settore giovanile.