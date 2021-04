Auguri pasquali della commissione straordinaria di Manfredonia

Giungano a tutta la collettività manfredoniana gli auguri della Commissione Straordinaria per la prossima ricorrenza pasquale ed i più sentiti ringraziamenti a coloro che, anche quest’anno, sono in prima linea per affrontare l’emergenza sanitaria in atto.

Rinnoviamo l’auspicio che lo spirito della Pasqua rafforzi, in questo difficile momento, il senso di appartenenza alla Comunità manfredoniana affinché, con il contributo responsabile di tutti, si possa finalmente ritornare a vivere una condizione di normalità.

I passi avanti fatti in campo medico e scientifico nel contrasto della pandemia, la campagna vaccinale avviata, che si auspica veloce e capillare, devono infondere la speranza che lo stato di difficoltà che viviamo da oltre un anno vada progressivamente ad affievolirsi, nella consapevolezza però, che la loro efficacia sarà tanto maggiore quanto maggiore sarà il nostro senso di responsabilità nel seguire e rispettare le regole di distanziamento sociale e le norme vigenti in materia di salute pubblica.

È questa determinazione che dovrà continuare a ispirare i comportamenti di ciascuno di noi anche durante le prossime festività pasquali.

Per questo, l’invito che questa Commissione Straordinaria rivolge ai cittadini di Manfredonia è di continuare a rispettare le misure di contenimento con lo stesso senso di responsabilità mostrato sinora. La soluzione a questa grave crisi epidemiologica può arrivare solo se lottiamo uniti, ciascuno per la propria parte, attraverso l’impegno individuale, la fiducia ed il sostegno reciproco.

Arrivi, pertanto, da parte della Commissione, insieme all’augurio pasquale, l’auspicio di poter nuovamente abbracciare i nostri affetti e lavorare, più uniti di prima, per il benessere di questa Comunità.

Manfredonia, 1 aprile 2021

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

(PISCITELLI – CREA – SOLOPERTO)