Auguri Michela Maria Castriotta per la laurea magistrale in ‘Scienze Economiche’

Manfredonia – OGGI 10.06. 2021 è appena terminata la discussione da remoto per il conseguimento della laurea magistrale in ” Scienze Economiche ” . Per Michela Maria Castriotta – Il marketing applicato ai musei: il caso del museo ” Salvatore Ferragamo ” .

Michela Maria Castriotta – e il suo sogno inseguito da tempo . Ora proprio in questo momento, una liberazione che commuove Michela, con una forte luce negli occhi … alla proclamazione del meritatissimo 110 e lode

Una tesi originale ed eccezionale sul museo Ferragamo che narra come l’artigianato dell’Eccellenza , e la cultura possano incidere sull’economia locale e non.

Ferragamo, uomo e artigiano del Sud è l’esempio di come musei e arte siano carte vincenti di un’economia che vola e diventa internazionale. Michela, ha ricevuto dal Presidente della commissione … “Bravissima” può bastare.









Alla fine di questo tempo quasi sospeso – tra terra cielo – sempre difficile senza inizio di una vita a sfiorare quasi oramai alla normalità dopo tante vite perdute.

Fine del declino – si aspetta la liberazione in una nuova speranza di un odore di dulia; anche se il sole adesso , passa limpido su rose luminose .

Di Claudio Castriotta