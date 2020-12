Auguri di Buon Natale dall’I.C. “Giordani-De Sanctis”

Carissimi,

desidero rivolgere a tutta la comunità educante dell’Istituto Comprensivo “Giordani-De Sanctis” e alle vostre famiglie il mio affettuoso augurio di serenità per il prossimo Natale, così diverso dai precedenti.

Colgo l’occasione per ringraziare ciascuno di voi per l’impegno encomiabile profuso in questi mesi estremamente impegnativi durante i quali avete operato con energia e passione.

Un pensiero particolare rivolgo ai bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria e ai ragazzi della scuola secondaria: che questo Natale possa stimolare ancor di più il senso di solidarietà verso i più fragili e bisognosi. Non date mai nulla per scontato, amate la vita, pur se a volte si presenta difficile, complicata, ma amatela: vogliatevi bene!

A Voi tutti auguro un felice Natale e un Anno nuovo migliore di quello che ci lascerà.

Dirigente Scolastico – Prof. Cassio IZZO