Atto intimidatorio al sindaco di Monte Sant’Angelo: la solidarietà dell’assessora Barone

“Esprimo la mia solidarietà al sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo D’Arienzo, vittima dell’ennesimo vile atto intimidatorio da parte di ignoti, di cui mi auguro vengano immediatamente individuati i responsabili”. Lo dichiara l’assessora al Welfare Rosa Barone.

“Il sindaco – continua Barone – dopo una mattinata di lavoro in Comune ha trovato sul parabrezza della propria auto una bottiglietta contenente benzina e quattro cartucce di fucile. Non è la prima intimidazione subita dal primo cittadino per il grande lavoro che sta facendo e voglio ringraziarlo per la determinazione che sta dimostrando nel continuare ad essere in prima linea sul territorio. Pierpaolo non è solo: le istituzioni e i cittadini perbene, che sono la stragrande maggioranza sono dalla sua parte”.