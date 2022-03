Attività fisica e alimentazione, a breve convegno organizzato da Proloco Manfredonia

A breve la Proloco di Manfredonia, in collaborazione con altri stakeholder del settore, organizzerà un convegno dedicato a tutti i giovani della città e a coloro che si avvicinano per la prima volta ad una disciplina sportiva. L’attività fisica insieme ad un’alimentazione corretta prevengono l’insorgenza dell’obesità e delle malattie cardiovascolari, particolare attenzione va rivolta all’obesità infantile che è favorita dalla riduzione del movimento e che vede un sempre maggior interesse dei ragazzi nei confronti della televisione, dei videogiochi e del computer.

Per contribuire a sensibilizzare l’opinione pubblica su questi temi la Pro Loco di Manfredonia, con il suo delegato allo sport Nicola MANGANO, sta organizzando un convegno tematico ALIMENTAZIONE-SPORT-GIOVANI, aprendo un progetto di educazione allo sport e promozione di corretti stili di vita.

Il tema della corretta alimentazione è molto importante e può aiutare a migliorare la performance di coloro che praticano attività sportiva. Non ci sono cibi vietati ma solo momenti in cui determinati alimenti sono in grado di favorire il metabolismo o di nuocere all’organismo.

L’evento sarà gratuito e aperto a tutte le realtà sportive e le scuole della nostra città. Seguiteci per avere i dettagli di questo evento, a breve comunicheremo date e luogo di svolgimento

Comunicato Stampa – Proloco Manfredonia