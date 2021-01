Attività agonistica stagione sportiva 2020/2021: le ultime dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia LND

Il Consiglio Direttivo ha esaminato le risultanze dell’indagine effettuata nei giorni scorsi a scopo conoscitivo dal Presidente Tisci con le Società iscritte al Campionato Regionale di Eccellenza relativamente ad una eventuale ripartenza dell’attività agonistica ufficiale, strutturando alcune proposte che saranno presentate al Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti in programma il prossimo 6 febbraio 2021.

Soltanto in quella sede potrà essere presa una decisione a livello nazionale che potrebbe interessare il Campionato Regionale di Eccellenza, sulla cui ripartenza i Comitati Regionali non possono esprimersi in maniera autonoma. Nell’eventualità che il principale torneo regionale dovesse ripartire, alla pari di tutti i campionati riconosciuti di interesse nazionale, tutte le Società iscritte dovranno aderire all’adozione di un protocollo adeguato all’attuale situazione di emergenza sanitaria.

A tal proposito, è stato istituito uno sportello riservato alle Società per chiedere informazioni al Comitato Regionale Puglia LND a riguardo dell’attuazione del protocollo per contrastare e contenere la diffusione dei contagi da Coronavirus. Lo sportello sarà gestito da un medico specializzato, il Dottor Giuseppe Lassandro, nominato ieri dal Consiglio Direttivo quale Responsabile delle procedure anti Covid-19.