Attesa per la serie tv “La sposa” girato a Monte Sant’Angelo

Nel giugno 2021 Monte Sant’Angelo è stata la location della serie tv “La sposa”, una serie tv che da domenica 16 gennaio 2022 per tre serate andrà in onda in prima visione su Rai1 per una coproduzione di Rai Fiction ed Endemol Shine Italy con la regia di Giacomo Campiotti e Serena Rossi come attrice protagonista. Per il Sindaco d’Arienzo – “Monte Sant’Angelo si proietta a livello nazionale ed internazionale anche grazie al cinema, potente vettore di promozione”.

«È un grande onore per noi vedere la bellezza della nostra città “entrare” nelle case di milioni di italiani con la fiction di Rai Uno, La Sposa. Da diversi anni Monte Sant’Angelo è, infatti, il set scelto da numerosi registi, da grandi produzioni televisive e cinematografiche per la sua immutata bellezza, per la sua autenticità, certo, ma anche per le nostre maestranze e per la grande accoglienza e collaborazione che è riservata loro. Grazie alla Regione e ad Apulia Film Commission per l’importante supporto alla promozione dei nostri territori e al loro sviluppo» dichiara il sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo d’Arienzo.

Monte Sant’Angelo si conferma, quindi, set prediletto dalle produzioni cinematografiche.

Grazie al sostegno dell’Apulia Film Commission (di cui il Comune di Monte Sant’Angelo è socio), negli ultimi anni è stata scelta da importanti produzioni: “Non c’è più religione” diretto da Luca Miniero con Claudio Bisio, Alessandro Gassman, Angela Finocchiaro (2016), “Il mio corpo vi seppellirà” diretto dal regista Giovanni La Parola (marzo 2021), l’esordio cinematografico nel 2014 di Pio e Amedeo con “Amici come noi” (regia di Enrico Lando per la produzione di Medusa Film, Taodue in collaborazione con Mediaset premium), “The classic horror story” diretto da Roberto De Feo e Paolo Strippoli uscito a luglio su Netflix, la fiction di Rai1 “La sposa” appunto, il “Padre Pio” del grande regista americano Abel Ferrara con la star hollywoodiane Shia LaBeouf finito di girare a dicembre 2021.

LA SPOSA – La Sposa è una serie ambientata nel passato, ma che parla al presente. Affronta tematiche attualissime come l’emancipazione femminile, la parità di genere, e il rispetto delle differenze socio-culturali. Un racconto moderno, che ha per protagonista una figura femminile coraggiosa e forte, un grande esempio di tenacia e riscatto sociale.

Italia, fine degli anni ’60. Sono anni di grandi cambiamenti e di trasformazioni, dal costume alla politica. Ma in alcune zone del Paese sono ancora diffuse pratiche arcaiche come i matrimoni per procura, in cui giovani donne del Sud vengono date in spose a uomini del Nord, per lo più agricoltori. È questa la premessa che innesca il racconto de La Sposa, la nuova serie di Rai 1 in tre serate (6×50’) coprodotta da Rai Fiction e Endemol Shine Italy che ha per protagonista Serena Rossi, con la regia di Giacomo Campiotti. Un toccante racconto sulla crescita personale e famigliare di una donna ed una struggente storia d’amore, che vede nel cast anche Giorgio Marchesi e Maurizio Donadoni. Il soggetto di serie è di Valia Santella, che firma anche le sceneggiature insieme a Eleonora Cimpanelli e Antonio Manca.

Cast completo: Serena Rossi, Giorgio Marchesi, Maurizio Donadoni, Mario Sgueglia, Antonio Nicolai, Claudia Marchiori, Antonella Prisco, Matteo Valentini, Giulia D’Aloia, Gualtiero Burzi, Mariella Lo Sardo, Matilde Piana, Saverio Malara, Denis Fasolo, Stefano Fregni, Stefano Guerrieri.