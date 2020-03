“Attenzione cambia l’orario pure quello ferroviario”

Tra la notte di sabato e domenica 28-29 Marzo 2020 cambia l’orario, ricordiamo di portare le lancette dell’orologio di un’ora avanti dalle ore due alle ore tre che nella notazione apostolica fa dalle “Giacomo e Peter” alle “Tommaso e Peter”. Cos’è la notazione apostolica è presto detto osservando l’immagine di questa pubblicazione, che evidenzia la copertina del testo “2016 Il Tempo in un quaderno” (prossimamente disponibile anche come e-book), come da tutorial, è possibile trasformare un foglio in un orologio che tiene il tempo pronunciando i nomi dei dodici apostoli. La pubblicazione in questione contiene altre novità, tra le quali spicca quella del treno Dragone un locomotore simile ad un serpentone ispirato al gonfalone della città di Manfredonia; così come si può dedurre dalla visione del Q R Code posto in copertina e dai link posti a conclusione di questa comunicazione di servizio.

Eh già, “servizio” una parola che la politica dovrebbe conoscere bene, è risaputo che la politica è al servizio dei cittadini, allora come tali facciamo valere i nostri diritti e tra questi quello di non essere privati del servizio ferroviario che piuttosto va tutelato eppure potenziato con servizi di ampio respiro.

Lo scrivente con una serie di valide osservazioni ha fatto presente a chi di competenza ( tra questi anche chi sostituisce il Sindaco di Manfredonia ) della rimarchevole utilità del servizio ferroviario.

La tratta Manfredonia – Foggia anche in considerazione della normativa che incentiva la mobilità lenta può essere mantenuta attiva eppure potenziata per le valide questioni che di seguito son elencate:

L’uso del treno in città, opportunamente ammodernato con motori rispettosi del principio delle basse emissioni, oltre che contribuire a decongestionale il traffico cittadino, contribuisce alla mobilità lenta ed anche turistica, potenziando e riqualificando delle fermate storiche in funzione di un servizio valido e puntuale, che nell’insieme può contribuire a valorizzare una tratta storica, importante e sostenibile per tanti motivi.

Riportando il capolinea del treno in piazza Marconi e nel Porto di Manfredonia si può incentivare uno snodo importante da un punto di vista turistico – commerciale in sintonia con la vocazione del territorio. In Prossimità del Porto, di Piazza Marconi, e della stazione campagna posta in via della Libertà di Manfredonia dei piazzali ampi ed asfaltati possono rilevarsi più che adeguati per le coincidenze dei treni e dei mezzi su gomma. In questo modo in tanti possono raggiungere anche dalle zone periferiche della città i piazzali intermodali per le altre destinazioni del Gargano, lasciando che il treno costituisca il mezzo preferenziale, se non esclusivo, per raggiungere in tempi e modi confortevoli il capoluogo di Provincia.

Da qui il ripristino dei due brevi tratti ferroviari improvvidamente privati alla città “stazione città” e del porto puntando anche alla riqualificazione della stazione Campagna di Manfredonia con progettualità originali come “l’Opera Emblematica” che contribuirete a far conoscere condividendo i contenuti di questo comunicato ed anche stampando da casa la copertina dimostrativa del testo, che segna le “Andrea e Tommaso” cioè le 9 e 15 un orario che può divenire pure ferroviario nell’attesa che le prospettive inquadrate nel QR della copertina si realizzino per il bene non solo del nostro paese.

Seguono link ipertestuali inquadrati nel q r code di copertina nell’ottica della conoscenza ed interessamento su valide osservazioni e prospettive qui solo in parte accennate e che in modo puntuale verranno riprese ed aggiornate nella pubblicazione editoriale “2016 il tempo in un quaderno” la cui copertina messa in movimento nel tempo, attraverso l’orologio apostolico, potrà farvi compagnia anche in tempi difficili, costituendo un attività ingegnosa, da far divenire social, con i video di chi da tutorial vorrà cimentarsi nella trasformazione della copertina, il tempo non manca semmai cambia…

A cura dell’autore Benedetto Monaco, che vi invita a prendere visione anche dei link ipertestuali

Video tutorial trasformazione copertine di testo “2016 il Tempo in un quaderno” https://www.youtube.com/watch?v=KebpiFIeNck,

3D Opera Emblematica https://www.facebook.com/benedetto.monaco.12/videos/pcb.462987010850782/462915070857976/?type=3&theater

Video incontro con l’autore https://www.statoquotidiano.it/10/02/2017/manfredonia-tempo-un-quaderno-incontro-lautore-video/522052/

Info “2016 il Tempo in un quaderno”

https://www.youcanprint.it/fiction-generale/2016-il-tempo-in-un-quaderno-9788892612495.html

Approfondimenti https://www.facebook.com/benedetto.monaco.12/posts/829612904188189