Attentati incendiari a San Giovanni Rotondo

Stanotte la nostra città è stata teatro di tre episodi incendiari che si vanno ad aggiungere ad altri verificatisi nei mesi scorsi. Una situazione che non bisogna assolutamente sottovalutare: per questo, anche in seguito ad una chiamata con il Prefetto di Foggia avuta questa mattina, chiederò urgentemente una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza.









Sono fermamente convinto che la collaborazione tra le istituzioni sia la strada principale per garantire sicurezza e tranquillità alla nostra città, presupposti fondamentali per l’esercizio di qualsiasi altro diritto.

La mia è una condanna ferma di questi atti vili e meschini e chiedo a tutti i cittadini di essere parte attiva nella collaborazione con le Forze dell’ordine e di segnalare ogni situazione utile a fare chiarezza.



Naturalmente per tutto ciò che è di mia competenza, vi assicuro un lavoro costante e attento affinchè situazioni di questo genere non si ripetano e i responsabili di quanto accaduto vengano identificati e assicurati alla giustizia.

Michele Crisetti – Sindaco di San Giovanni Rotondo