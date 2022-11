Associazione Io Sono Partita Iva: “Basta bagarre politica, vi invitiamo ad essere comunità”

In queste ore stiamo leggendo così tante inesattezze, valutazioni errate e articoli scritti più per acchiappare like che per offrire un’informazione utile e veritiera che ci pare doveroso far luce sugli ultimi avvenimenti.

In prima battuta riteniamo indispensabile precisare che la macchina organizzativa dell’evento “Luci del Golfo 2022” è partita intorno a gennaio 2022, proprio per permetterci di seguire accuratamente tutto l’iter burocratico intrapreso con l’ente comunale di Manfredonia.

A giugno 2022 otteniamo tutte le autorizzazioni da parte del comune che ci concede la possibilità di avviare il progetto delle luminarie natalizie…Autorizzazioni che già nell’anno 2021 ci erano state concesse dal comune per l’edizione “Luci del Golfo 2021”.

Dunque leggere che il nostro progetto è ABUSIVO, come alcuni ciarlatani hanno asserito senza informarsi correttamente, non solo è errato ma è anche offensivo nei riguardi di chi ci sta rimettendo soldi, tempo e lavoro per una manifestazione che darà lustro a tutta la città attirando turisti e permettendo una ripresa dell’economia locale.



Come un fulmine a cielo sereno, tre giorni fa abbiamo ricevuto l’invito allo sgombero e per non creare ulteriori problemi agli organizzatori e finanziatori dell’evento, abbiamo deciso di smontare tutto dal fossato del castello per spostarci in un’altra area.

Ci teniamo a sottolineare che tale provvedimento non è giustificabile dal punto di vista normativo e dunque pienamente contestabile, ma trovandoci a ridosso del periodo natalizio e per non mettere a rischio l’intero evento, si è giunti alla decisione di cambiare location.



Cogliamo l’occasione per invitare tutti coloro che cercano puntualmente di trascinare nella bagarre della politica locale le nostre iniziative a rilassarsi, dal momento che quando si opera per il bene della comunitá non esistono bandiere politiche o elementi di divisione ma solo AMORE per la propria terra.

Per stemperare un po’ gli animi, vi aspettiamo ad ammirare il nostro luminoso progetto che illuminerà di nuova luce Manfredonia con la speranza che il calore dell’atmosfera natalizia possa infondere nei cuori quel senso di appartenenza che in tanti hanno perso, riscoprendo la ricchezza di “essere comunità”.

Associazione “Io sono Partita Iva”