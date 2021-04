Assisi, Cascia, Loreto, Pompei e San Giovanni Rotondo manifestano insieme per la crisi delle attività turistiche

5 Città santuario: Assisi, Cascia, Loreto, Pompei e San Giovanni Rotondo insieme hanno manifestato in contemporanea per la crisi che attanaglia le attività turistiche. Le parole dei commercianti “Non ci arrivano i ristori, siamo fermi al palo da mesi e siamo oltretutto responsabili verso i nostri dipendenti” Quasi 2000 impiegati nel turismo a San Giovanni Rotondo che da oltre 1 anno fermi a causa della pandemia. Anche il sindaco Crisetti è intervenuto alla manifestazione per dare il proprio sostegno all’iniziativa.