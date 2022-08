Assessore Salvemini su Facebook sulle scene di ordinaria follia a Manfredonia: “La mafia ha necessariamente un fondamento che rinviene dalla mancanza di rispetto per le libertà ed i diritti altrui”

Manfredonia, zona Croce e, precisamente, via della Croce/Piazza Salvo D’Acquisto….mentre qualche consigliere si preoccupa della veemenza dell’assessore Salvemini, qualificandola “atteggiamento mafioso”, nel nostro centro urbano (proprio dietro casa dell’assessore dall’atteggiamento mafioso) si consumano scene di ordinaria follia che vedono attori principali ragazzi e ragazze (molti dei quali minori) che si sono letteralmente appropriati di spazi privati aperti al pubblico in cui stazionano fino a notte fonda consumando alcol, droga e ponendo in essere atteggiamenti molesti che hanno reso, ormai, impossibile la vita dei residenti. Ma questo è il meno peggio se solo si considera che i ragazzi in questione occupano gli spazi di ingresso nel condominio che non liberano nemmeno al passaggio dei predetti residenti. E se gli chiedi si spostarsi per consentirti il passaggio ti rispondono, in vernacolo locale, in questo modo: “FA U GIR (fai il giro)”.

Villa Comunale….mentre qualche consigliere si preoccupa della veemenza dell’assessore Salvemini, qualificandola “atteggiamento mafioso”, gli attuali giovani “proprietari” della villa hanno intenzionalmente spaccato tutte le lanterne che erano state sistemate da qualche giorno, causando danni per oltre 3.200 euro.

Siponto, spiaggia libera…..mentre qualche consigliere si preoccupa della veemenza dell’assessore Salvemini, qualificandola “atteggiamento mafioso”, giovani sicuramente appartenenti alla famiglia reale, hanno pensato bene di incendiare le pedane che consentono ai disabili di accedere alla spiaggia.

Parco giochi spiaggia castello…

ecc.. ecc… ecc…

Gli episodi sono tanti, ragion per cui eviterò di tediarvi con l’intera, loro, narrazione.

Credo, solo, sia doveroso fare una riflessione: la mafia ha necessariamente un fondamento che rinviene dalla mancanza di rispetto per le libertà ed i diritti altrui.

Se l’essere umano non matura il senso civico non svilupperà mai la capacità di comprensione del valore/disvalore delle condotte che pone in essere.

E fino a quando ciò non si verificherà, ci ritroveremo a fare i conti con un vivaio dell’illegalità sempre più prolifico.

Assessore Angelo Salvemini su Facebook