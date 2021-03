Assemblea PD, Enrico Letta eletto segretario del Pd con 860 sì, 2 no

Enrico Letta è eletto segretario del Partito democratico, con 860 voti favorevoli, 2 contrari e 4 astenuti.

“Sono stati giorni complessi e complicati. Ringrazio e saluto Nicola Zingaretti: a lui mi lega lunga e grande amicizia.

“Mi candido a nuovo segretario ma so che non vi serve un nuovo segretario: vi serve un nuovo Pd“, ha detto Enrico Letta nel suo intervento in assemblea Pd.