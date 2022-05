Assegnati al Comune di Manfredonia 4,265 milioni di euro per tre progetti di “Inclusione e coesione: infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”. Amministrazione: “Siamo già attivi”

Assegnati al Comune di Manfredonia 4,265 milioni di euro per tre progetti di “Inclusione e coesione: infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore” finanziate dall’Unione Europea con “NextGeneration Eu”.

Trattasi di risorse ottenute partecipando ad un bando del PNRR e frutto di un lavoro tecnico-amministrativo portato avanti nei primi 5 mesi dall’Amministrazione comunale Rotice, capace di candidare al 30 aprile ben 18 progetti per un totale di17,5 milioni di euro.

Nello specifico, quelli assegnati con Decreto Direttoriale numero 98 del 9 maggio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, riguardano progetti proposti al bando dagli Assessorati al Welfare e Lavori Pubblici senza alcun costo a carico del Comune:

– Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, con un importo pari a 2.460.000 € da attuare per la riqualificazione dell’immobile dell’Ex Mattatoio sito in Via Di Vittorio (Delibera di Giunta n.57 del 28 marzo 2022);

– Housing temporaneo e Stazioni di posta (Centri servizi) con un importo pari a 1.090.000 per interventi da realizzare nei locali dell’ex Circoscrizione di Via del Mezzogiorno di Borgo Mezzanone (Delibera di Giunta n.55 del 28 marzo 2022) ;

– Percorsi di autonomia per persone con disabilità con un importo pari a 715.000 € opera pubblica da realizzarsi nel Comune di Monte Sant’Angelo per l’ATS di cui Manfredonia è capofila (Delibera n.56 del 28 marzo 2022).

L’Amministrazione comunale sin dalla pubblicazione del Decreto Direttoriale si è immediatamente attivata per i conseguenti atti amministrativi da adottare per la realizzazione di opere e servizi utili al territorio di Manfredonia.