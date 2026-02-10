Assalto portavalori Lecce-Brindisi, chi sono i due arrestati Giuseppe Iannelli e Giuseppe Russo

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’assalto portavalori Lecce-Brindisi avvenuto ieri lungo la statale 613 ha riportato l’attenzione su una delle arterie più delicate del Salento, già in passato teatro di colpi simili. L’azione, condotta con modalità paramilitari e un ingente dispiegamento di armi ed esplosivi, si è conclusa con il fallimento della rapina e con l’arresto di due uomini, individuati dopo ore di ricerche serrate tra le province di Lecce e Brindisi.

Assalto al porta valori in stile farwest pic.twitter.com/948M7FVhTH — 🪶Mark_e_tiello🔩 (@OfficinaDiMarK) February 9, 2026

Si tratta di Giuseppe Iannelli e Giuseppe Russo, entrambi originari di Foggia, finiti in manette al termine di un inseguimento nelle campagne salentine. Un’operazione che, per dinamica e livello di rischio, ha messo a dura prova le forze dell’ordine e la sicurezza del territorio.

Di seguito, l’identità dei due arrestati, la ricostruzione dell’assalto al portavalori e il quadro giudiziario che si apre nelle prossime ore.

Chi sono Giuseppe Iannelli e Giuseppe Russo: profili e precedenti dell’assalto al portavalori Lecce-Brindisi

Giuseppe Iannelli ha 38 anni ed è un ex militare paracadutista. In passato ha prestato servizio nel battaglione San Marco, un elemento che gli investigatori considerano rilevante per comprendere il livello di addestramento mostrato durante l’azione.

Giuseppe Russo, invece, ha 62 anni e, secondo quanto emerso finora, avrebbe avuto un ruolo operativo all’interno del commando.

Entrambi sono originari della provincia di Foggia e sono ritenuti parte di un gruppo criminale strutturato, composto da almeno sei persone. La loro cattura è avvenuta nel nord Salento, zona in cui si sono concentrate fin dalle prime ore le ricerche dei carabinieri.

Le accuse contestate ai due fermati sono particolarmente gravi e comprendono, in concorso:

tentato omicidio

rapina pluriaggravata

porto e detenzione di armi da guerra

porto e detenzione di armi comuni da sparo

detenzione di materiale esplodente

resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale

Nelle prossime ore Iannelli e Russo compariranno davanti al gip per l’udienza di convalida della misura cautelare.

Come è avvenuto l’assalto al portavalori sulla statale 613 Brindisi-Lecce

L’assalto è scattato poco dopo il carico del portavalori della Battistolli, che a Brindisi aveva appena imbarcato una cassaforte di circa due metri per lato. All’interno si trovavano blocchi di denaro destinati alla sede della Banca d’Italia di Lecce. L’azione è entrata nel vivo all’altezza dello svincolo di Tuturano, dove il commando ha bloccato la carreggiata utilizzando veicoli rubati e un furgone dato alle fiamme.

I rapinatori erano equipaggiati con Kalashnikov, tute bianche, maschere integrali ed esplosivo. Durante l’assalto è scoppiato anche un conflitto a fuoco con i carabinieri, intervenuti tempestivamente. L’utilizzo dell’esplosivo ha però innescato il sistema di sicurezza della cassaforte, attivando il meccanismo a schiuma che ha reso inutilizzabili le banconote. Un passaggio che ha compromesso definitivamente il colpo, costringendo la banda alla fuga.

Nel corso della ritirata si è verificato un secondo scontro armato con una pattuglia del Comando Provinciale di Brindisi. L’episodio si è concluso senza feriti, e con l’arresto di Giuseppe Iannelli e Giuseppe Russo, ma ha aumentato il livello di allerta su tutto il territorio.

Indagini in corso e caccia agli altri membri della banda

Subito dopo l’assalto portavalori Lecce-Brindisi è scattata una vasta operazione di controllo, con posti di blocco nei principali centri abitati del Leccese e del Brindisino. Carabinieri e polizia hanno lavorato in coordinamento, effettuando controlli mirati e perquisizioni nelle aree rurali e lungo le vie di fuga più probabili.

Il fermo di Iannelli e Russo rappresenta un primo risultato investigativo, ma non chiude l’inchiesta. Gli inquirenti ritengono che almeno altri quattro membri del commando siano riusciti a far perdere le proprie tracce. Le indagini proseguono per ricostruire la rete di supporto logistico, individuare i covi utilizzati e risalire alla provenienza delle armi e dell’esplosivo.

L’episodio conferma come la statale 613 resti un obiettivo sensibile per la criminalità organizzata, soprattutto per i trasporti di valori. Un tema che riapre il dibattito sulla sicurezza delle grandi arterie e sulle strategie di prevenzione, mentre l’attenzione resta alta in attesa di nuovi sviluppi giudiziari.