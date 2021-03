Assalto a Postamat a Cerignola: condannate due persone

Condanne a sei anni e ad un anno e 8 mesi di reclusione per due delle cinque persone ritenute, a vario titolo, responsabili dell’assalto al Postamat di piazza Duomo a Cerignola avvenuto il 3 agosto del 2019.

Lo ha deciso il tribunale di Foggia al termine del processo che si è svolto con il rito abbreviato condannando Filippo Gianluca Giordano di 29 anni a sei anni per reati di tentato furto aggravato e porto abusivo di armi, e a un anno e 8 mesi di reclusione per Angelo Pio Daluiso, di 33 per favoreggiamento personale in concorso.

Il 3 agosto del 2019 quattro persone, misero a segno un assalto, con la tecnica della “marmotta” allo sportello ATM dell’ufficio postale centrale: la detonazione distrusse completamente lo sportello Postamat, scaraventandone i detriti a diverse decine di metri di distanza. Dopo pochi minuti, i quattro si dileguarono senza riuscire però ad asportare il denaro, facendo perdere le proprie tracce. Nel corso delle indagini i carabinieri avevano individuato il garage, nel centro di Cerignola, dove si erano andati a rifugiare i quattro subito dopo il fallito assalto. Garage di pertinenza dell’abitazione di uno dei due imputati, Filippo Gianluca Giordano. L’altro imputato secondo l’accusa, aveva favorito Giordano ed i suoi tre complici, facendo sparire, poco dopo l’assalto, diverse tracce del reato, spostandole dal garage dove i quattro avevano trovato riparo subito dopo essere fuggiti da piazza duomo.