“Aspettando il tramonto” Escursione naturalistica Sabato e domenica alla laguna del Re

Viviamo gli spazi aperti emozionandoci al tramonto e celebrando i monumenti della natura e della cultura. Le Associazioni Centro Studi Naturalistici di Foggia, Daunia TuR di Manfredonia, Fare Natura Pro Natura di Margherita di Savoia, grazie al supporto del Consorzio di Bonifica della Capitanata propongono un percorso naturalistico rivolto ai propri associati e simpatizzanti per conoscere l’oasi naturalistica “Laguna del Re” nei pomeriggi di Sabato 27 Febbraio e Domenica 28 Febbraio 2021 dalle ore 15,30 alle ore 18,00.

Nella piccola oasi sarà possibile vivere il tramonto a contatto con la natura, osservando la flora e la fauna lacustre con una Guida turistica abilitata ed esperto naturalistico di avifauna.

La riservetta che ha affascinato i visitatori nel precedente evento si concede all’uomo affinché ne comprenda i suoi segreti.

“Se il Signore avesse conosciuto questa piana di Puglia, luce dei miei occhi, si sarebbe fermato a vivere qui”. Queste parole furono pronunciate 8 secoli fa da Federico II di Svevia, padre di Re Manfredi a cui è dedicato il nome della riservetta.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA:

Ore 15,30: Raduno dei partecipanti presso l’ingresso Oasi Laguna del Re in Viale dei Pini a Siponto: registrazione partecipanti;

Ore 16,00: Inizio percorso naturalistico nei sentieri della Riservetta con spiegazione guidata e attività naturalistica;

Ore 17,00: Osservazione del tramonto, fotografia naturalistica e relax tra i punti di osservazione;

Ore 18,00: Termine attività e saluti.

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO:

E’ preferibile munirsi di abbigliamento sportivo con pantaloni lunghi, scarpe da trekking o da ginnastica con suola alta, bottiglia d’acqua, fotocamera e/o binocolo.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

€ 7,00 ADULTO

€ 5,00 RAGAZZO DAI 10 AI 15 ANNI

GRATUITO BAMBINO DAI 0 AI 9 ANNI

La quota comprende: Guida abilitata e Esperto naturalista, ingresso al luogo di visita, parcheggio;

La quota non comprende: pranzo, trasporto (in modalità car pooling/condivisione dei propri mezzi).

PER PARTECIPARE E’ OBBLIGATORIO EFFETTUARE LA PRENOTAZIONE AI SEGUENTI RECAPITI:

Associazione Daunia TuR

Tel: 348/8137728 (Giuseppe)

Associazione Fare Natura

Tel: 348/9189817 (Salvatore)

Misure anti-contagio previste: Prima di accedere, il personale in servizio misurerà la temperatura corporea dei visitatori per assicurarsi che non sia superiore ai 37,5 °C;I visitatori dovranno recarsi alla visita guidata muniti di mascherina e gel disinfettante per mani;Durante l’evento si dovrà rispettare il distanziamento fisico previsto;Il personale interno vigilerà sul rispetto delle normative di sicurezza (contingentamento degli ingressi e degli ambienti comuni, rispetto del distanziamento, ecc.).

Vi aspettiamo, non mancate!!!