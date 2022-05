Asllani il vice Brozovic

L’inter ha bisogno di programmare il futuro, ma sopratutto cercare il vice Brozovic.

La stagione appena conclusa ha messo in mostra tutti i problemi della squadra di Simone Inzaghi e secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il nome in cima alla lista di Marotta è quello di Kristjan Asllani. Il ragazzo albanese dell’Empoli ha poco più di vent’anni ed è tra i prospetti più promettenti del nostro campionato. Ausilio è a lavoro per trovare la formula giusta e sbloccare l’affare già la prossima settimana.