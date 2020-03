Ase: “Sostituzione mastelli, modalità e costi”

In relazione alle numerose istanze pervenute da parte di cittadini, intese a richiedere la sostituzione di mastelli per la raccolta differenziata dei rifiuti “porta a porta” di varia tipologia, a seguito di rottura, danneggiamento, smarrimento, furto, etc., l’Azienda Servizi Ecologici S.p.A di Manfredonia, nello spirito di servizio che da sempre contraddistingue la propria azione nei confronti degli utenti, ha ritenuto necessario ancorchè indispensabile, organizzare un servizio mirato di consegna a domicilio delle attrezzature richieste.

Nello specifico, tenendo ben presenti le raccomandazioni e le indicazioni, così come dettate dalle Autorità competenti in questo periodo di emergenza sanitaria nazionale, di seguito si sintetizza la procedura da seguire, obbligatoriamente, per richiedere la sostituzione dei mastelli, con consegna a domicilio:

l’utente contatta i numeri di telefono 3428931419 – 3485903868 per effettuare la segnalazione e per concordare i tempi (che saranno i più brevi possibili) e le modalità di consegna a domicilio; l’operatore incaricato di A.S.E. s.p.a. provvede nel giorno e nell’ora concordati per la consegna, a depositare il mastello richiesto e la fattura/ricevuta di pagamento, nel vano scale del portone dell’utente; l’utente inserisce il denaro contante corrispondente al contributo economico richiesto, in una bustina di plastica trasparente ed appoggia la stessa sul mastello allontanandosi per prudenza; a questo punto, l’operatore di A.S.E. S.p.A. preleva la busta e si allontana; l’utente può ritirare il mastello e la relativa fattura/ricevuta di pagamento.

Attualmente i mastelli disponibili per le relative sostituzioni riguardano le sole seguenti frazioni di rifiuto: organico di colore marrone da lt. 25 – carta di colore giallo da lt. 40 – vetro di colore verde da lt. 40. Per le altre frazioni, indifferenziato di colore grigio da lt. 40 e plastica e metalli di colore blu da lt. 40, siamo in attesa di approvvigionamento da parte del fornitore individuato, non appena la situazione di emergenza nazionale terminerà.

Si ricorda che la sostituzione dei mastelli prevede il contributo economico da parte dell’utente di € 5,00, relativamente a ciascun mastello richiesto da 40 litri e di € 4,00, relativamente a ciascun mastello richiesto da 25 litri.

Per informazioni e contatti: 3428931419 – 3485903868.

Confidiamo nella massima comprensione e collaborazione da parte di tutti i cittadini/utenti.

Manfredonia, 24 marzo 2020 L’Amministratore Unico

geom. Francesco Barbone