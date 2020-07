Ase: “Servizio porta a porta esteso al Condominio La Bussola”

Send an email

Si rende noto alla Cittadinanza che, in esecuzione dell’Ordinanza nr. 35/2020 adottata dalla Commissione Straordinaria del Comune di Manfredonia, il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti con il sistema “porta a porta”, verrà esteso anche al c.d. Condominio La Bussola – Riviera Sud di Manfredonia, con decorrenza dal 27 luglio 2020, secondo le seguenti modalità operative di dettaglio.

Il giorno 21 luglio 2020 (martedì), dalle ore 08:00 alle ore 12:00, il personale incaricato di A.S.E. S.p.A., nel rispetto di tutte le precauzioni e raccomandazioni dettate dalla normativa di riferimento a seguito dell’emergenza sanitaria in corso, provvederà direttamente alla consegna dei kit di mastelli per la raccolta differenziata delle cinque frazioni di rifiuto (indifferenziato, organico, carta, plastica e metalli e vetro), in favore delle relative utenze domestiche, direttamente presso il Condominio La Bussola, previo esibizione della ricevuta che dimostri l’avvenuto regolare pagamento della TARI – Comune di Manfredonia anno 2019.

Durante i giorni successivi e, comunque, entro il giorno 25 luglio 2020 (sabato), gli operatori dell’A.S.E. S.p.A., provvederanno al ritiro graduale dei cassonetti stradali stazionari ivi ubicati, attualmente adibiti alla raccolta dei rifiuti degli abitanti del Condominio La Bussola.

A decorrere dal giorno 27 luglio 2020 (lunedì), sarà pienamente operativo il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti “porta a porta”, secondo il calendario, gli orari e con le modalità già in vigore per le utenze domestiche dell’abitato di Manfredonia e come da Ordinanze comunali di riferimento.

Si confida nella massima collaborazione di ciascuno.

Manfredonia, 16 luglio 2020

L’Amministratore Unico di A.S.E. S.p.A. geom. Francesco Barbone