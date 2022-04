“ASE risanata è un beneficio per noi cittadini”

Le dichiarazioni dell’amministratore Raphael Rossi sulla strada tracciata verso la piena sostenibilità dell’Azienda ASE, conseguenza di un bilancio finalmente positivo, sono una ottima notizia per la nostra comunità sipontina



Finalmente una azienda che per anni ha rappresentato un carrozzone sta migliorando in un settore, come quello dei rifiuti, da sempre in continua difficoltà gestionale, il tutto con una situazione che ci permetterebbe in futuro di ridurre con più facilità i costi TARI a carico dei cittadini.



Nella speranza che questa nuovo indirizzo virtuoso sia da esempio anche per altre aziende locali e che si possa creare una gestione condivisa allargata ai territori limitrofi, cogestendo con un indirizzo strategico l’attività, ci complimentiamo con il dott. Raphael Rossi augurandogli buon lavoro.

Raffaele Fatone Gianluca Totaro M5S