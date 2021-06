Ase: “Nostra premura richiamare gli autisti ad un comportamento più corretto”

Gentilissima cittadina, La ringrazio per la segnalazione fatta prendendone atto e sarà nostra premura richiamare gli autisti ad un comportamento più corretto, al fine di evitare questi spiacevoli episodi. Il nostro obiettivo è garantire un servizio in piena sicurezza sia per i nostri lavoratori che per i nostri cittadini.

Amministratore Unico ASE SPA

Raphael Rossi

link all’articolo di ieri: https://www.ilsipontino.net/i-camioncini-ase-stracolmi-di-spazzatura-molti-cadono-in-strada/