Ase Manfredonia, avviso assunzione personale

QUANTA SPA, per conto di ASE SPA, è incaricata della formazione di un elenco

per la selezione di “Operai addetti all’attività di spazzamento e/o raccolta e

attività ambientali supplementari” livello 1B CCNL UTILITALIA”. I candidati

selezionati saranno assunti con contratto di somministrazione a tempo

determinato per n. 2 (due) mesi periodo legato all’attività stagionale.

LINK

QUANTA SPA, per conto di ASE SPA, è incaricata della formazione di un elenco

per la selezione di “Autisti addetti alla raccolta e il trasporto Area Conduzione

livello 3B CCNL UTILITALIA”. I candidati selezionati saranno assunti con

contratto di somministrazione a tempo determinato per n. 2 (due) mesi

periodo legato all’attività stagionale.

LINK

QUANTA SPA, per conto di ASE SPA, è incaricata della formazione di un elenco

per la selezione di “Operai addetti all’attività di spazzamento e/o raccolta e

attività ambientali supplementari” livello 1B CCNL UTILITALIA”. I candidati

selezionati saranno assunti con contratto di somministrazione a tempo

determinato per n. 2 (due) mesi periodo legato all’attività stagionale.

LINK