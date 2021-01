ASE: “Individuazione di trasportatori per il ritiro e trasporto di rifiuti biodegradabili”

Manifestazione di interesse funzionale all’espletamento di successiva procedura ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, c.2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la individuazione di trasportatori per il ritiro e trasporto a caldo dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense (CER 20.01.08) raccolti nel territorio del Comune di Manfredonia.