Ase: firma contratti di lavoro e assunzione in servizio dei primi classificati

L’Amministratore unico di A.S.E. S.p.A. Raphael Rossi dichiara: “Abbiamo convocato per domani mattina i primi classificati della selezione tenuta nelle settimane scorse in modo da procedere alla firma dei contratti individuali di lavoro e procedere all’assunzione in servizio dal prossimo 31 gennaio. Abbiamo attinto 12 nomi dalla graduatoria dei Livelli J e 5 nomi dalla graduatoria dei livelli 1B. Le diciassette persone vengono assunte per un periodo determinato di 12 mesi, con eventuale trasformazione a tempo indeterminato alla scadenza.

Dunque, dal 31 gennaio prossimo l’organico di ASE spa si arricchirà di 17 nuove professionalità che sicuramente contribuiranno a dare maggiore impulso a tutte le attività e servizi d’istituto eseguiti sul territorio della Città di Manfredonia.

Ricordiamo che queste assunzioni avvengono nel quadro del piano delle assunzioni di ASE e che non determineranno maggiori costi perché andranno a sostituire personale interinale e persone andate in pensione.

Rispetto, invece, a quanto apparso nei giorni scorsi su alcuni organi di stampa, Rossi spiega come ASE spa procederà, nel tempo, allo scorrimento delle graduatorie dei due profili professionali, “J” e “1°B” dichiara infatti “abbiamo voluto già formare altri candidati utilmente collocati nelle rispettive graduatore di merito proprio perché si prevedono ulteriori assunzioni, tant’è che nei prossimi giorni, provvederemo all’assunzione di un ulteriore unità di livello “J”, per un periodo di due mesi, proprio per sostituire un’ assenza dovuta al Covid-19. Queste chiamate temporanee risponderanno proprio alle esigenze di sostituzione di personale assente e solo alla condizione che tali assenze determinino risparmi che potranno essere impegnati con assunzioni temporanee. L’obiettivo è quindi di assicurare la maggior presenza in servizio salvaguardando però l’equilibrio dei conti e quindi la fiscalità ai cittadini.

ASE spa potrà quindi attingere dalle due graduatorie per tutta la loro validità triennale, per assunzioni di personale per eventuali necessità temporanee e/o stabili o di carattere stagionale, per emergenze sanitarie e turn over aziendale, con contratti, anche piu’ di uno, fino ai 12 mesi.

L’eventuale trasformazione a tempo indeterminato delle persone avverrà secondo l’ordine della graduatoria e in funzione della reciproca soddisfazione”.

L’A.U. Raphael Rossi tiene a chiarire che “in prima battuta avevamo previsto che l’immissione in servizio dei vincitori potesse avvenire i primi giorni del corrente mese di gennaio, ma la documentazione richiesta d’ufficio e le informazioni concernenti stati, qualità e fatti a comprova dei requisiti dichiarati dai candidati interessati, non sono stati recapitati ad ASE spa dagli Enti interessati nei tempi ipotizzati, per la qualcosa si è reso necessario rinviare al 31 gennaio 2022 la effettiva assunzione”.

Si ricorda a tutti i candidati presenti nelle graduatorie finali di merito, che, come previsto dal bando, per essere contattati da ASE spa, oltre che telefonicamente, debbono essere in possesso di una casella di posta certificata personale.

Con preghiera di pubblicazione.

Manfredonia, 27 gennaio 2022 L’Amministratore Unico di A.S.E. spa

Raphael Rossi