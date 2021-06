Ase, ecco i nominativi dei lavoratori selezionati per tutta la stagione estiva

Si fa seguito al Comunicato Stampa diramato in data 8 giugno 2021.

L’Azienda Servizi Ecologici S.p.A. di Manfredonia rende noto che la società incaricata QUANTA

next to you S.p.A. di Milano, come da cronoprogramma, ha terminato le operazioni di selezione,

previo colloquio, dei candidati da assumere, con contratto di somministrazione a tempo

determinato, per tutta la stagione estiva, nei seguenti profili:

