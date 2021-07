Ascolti record in tv per Battiti Live

Il dato Auditel di ieri si consegna alla storia. Il Radio Norba Cornetto Battiti Live è stato ieri sera il programma più visto d’Italia. Italia 1, con la seconda puntata dello show di Radio Norba, ha battuto tutti. Un successo straordinario, che premia anni di lavoro e la qualità di uno spettacolo musicale che non ha uguali in Italia. “Siamo letteralmente senza parole”, commenta il presidente di Radio Norba Marco Montrone. “La scorsa settimana abbiamo raggiunto il nostro record di ascolti, arrivando secondi solo a Rai 1, e a distanza di una settimana ci ritroviamo a celebrare questo successo incredibile con la leadership della serata. Non possiamo che ringraziare gli italiani per averci scelto, consapevoli, a questo punto, di aver realizzato un capolavoro. E’ incredibile, non c’è altro da aggiungere”.Complessivamente il Radio Norba Cornetto Battiti Live ha fatto registrare l’11,59% di share, con 7 milioni e 763 mi ascoltatori, 1 milioni e 572 mila ogni singolo minuto della serata. Numeri incredibili, che si sommano alla vittoria netta su alcune categorie di telespettatori, come bambini e ragazzi tra i 4 e i 14 anni, gli uomini e le donne tra i 15 e 54 anni, le donne tra i 15 e i 25. E come ormai da tradizione, Battiti Live ha stravinto anche sui social, con l’hashtag ufficiale #BattitiLive al primo posto nei trend per tutta la serata.Eccezionalmente la terza puntata del Radio Norba Cornetto Battiti Live andrà in onda su Italia 1 giovedì prossimo, 29 luglio.